Игорь Гузь: День Воли - праздник для многих украинцев

Игорь Гузь: День Воли - праздник для многих украинцев4
- 26.03.2019, 14:01
Украинский нардеп поздравил всех белорусов с национальным праздником.
Народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь поздравил белорусов с Днем Воли и рассказал, какую роль для Украины cыграли белорусские добровольцы:
"За нашу и вашу свободу!
Сегодня Беларусь празднует 101 годовщину со дня объявления Белорусской Народной Республики. В первую очередь хочу поздравить белорусских добровольцев. C 2014 года они воюют за нашу и вашу свободу на восточных территориях Украины.
Ваша борьба сделала наши народы еще ближе. Поэтому День Воли это уже праздник для многих украинцев. И уничтожение Российской Федерации мы тоже отпразднуем вместе!
Белорусам же в Беларуси хочу пожелать терпения и веры в перемены.
Жыве Беларусь и будзе жыць!", - заявил украинский депутат.