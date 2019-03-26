Игорь Гузь: День Воли - праздник для многих украинцев 4 26.03.2019, 14:01

Игорь Гузь

Украинский нардеп поздравил всех белорусов с национальным праздником.

Народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь поздравил белорусов с Днем Воли и рассказал, какую роль для Украины cыграли белорусские добровольцы:

"За нашу и вашу свободу!

Сегодня Беларусь празднует 101 годовщину со дня объявления Белорусской Народной Республики. В первую очередь хочу поздравить белорусских добровольцев. C 2014 года они воюют за нашу и вашу свободу на восточных территориях Украины.

Ваша борьба сделала наши народы еще ближе. Поэтому День Воли это уже праздник для многих украинцев. И уничтожение Российской Федерации мы тоже отпразднуем вместе!

Белорусам же в Беларуси хочу пожелать терпения и веры в перемены.

Жыве Беларусь и будзе жыць!", - заявил украинский депутат.