Глава армии Алжира призвал признать 82-летнего правителя недееспособным 26.03.2019, 18:42

Абдель Азиз Бутефлика

Армия Алжира выступила против Абделя Азиза Бутефлика, который руководит страной 20 лет.

Как сообщает Al Jazeera, начальник штаба алжирской армии Ахмед Гаид Салах потребовал, чтобы 82-летний Бутефлика был признан недееспособным, передает nv.ua.

Согласно конституции Алжира, после отставки президента обязанности главы государства должен исполнять председатель верхней палаты Абделькадер Бенсалах.

Ранее правитель Алжира Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.

Алжирцы выступали против пятого президентского срока Бутефлики.

Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.