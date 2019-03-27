Польский концерн готовит газовую революцию в Европе 5 27.03.2019, 9:15

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«Газпром» признал, что американский сжиженный газ может вытеснить его из ЕС.

Представитель российского Газпрома Сергей Комлев, отвечающий за подготовку контрактов, признал, что поставки американского сжиженного газа представляют главную конкуренцию его фирме в 2019 году, сообщает «Радио Польша».

Это первое такого рода заявление российского концерна, который до сих пор пренебрежительно относился к возможной конкуренции со стороны США, и сейчас признается в том, что она может повлиять на начинания Газпрома в Европе. Данное признание означает смену тона после громких заявлений Газпрома, что американский сжиженный газ будет дороже российского природного газа.

В Европу поступает все больше сжиженного газа из США. Похожая тенденция наблюдается в покупках польского концерна PGNiG. При этом настоящая революция произойдет в слудующем десятилетии. PGNiG сообщает, что уже в 2019 году Польша получил первые поставки сжиженного газа по заключенным в 2018 году долгосрочным конрактам с США.

Благодаря контрактам на покупку американского сжиженного газа, в 2023-2042 годах, PGNiG будет дополнительно располагать запасом более 7,3 миллиардов кубометров.