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На Брестчине жителей призывают выйти на поля искать метеорит

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  • 27.03.2019, 11:18
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Иллюстрационное фото

Он упал где-то на границе Пружанского и Березовского районов.

Жителей Пружанского и Берёзовского районов призывают выйти на поля искать метеорит. Он упал где-то на границе этих районов ночью 7 января. Как передает «Еврорадио» со ссылкой на пружанскую газету "Районные будни", на днях туда приезжали учёные — специалисты Польской лаборатории комет и метеоров (в Польше несколько фотокамер зафиксировали полёт метеорита в сторону Беларуси).

Они собирали свидетельства людей о случившемся. Специалисты не исключают, что метеорит во время полёта через атмосферу весил до 500 килограмм, а при падении — до 100 кг. Он мог разделиться на мелкие куски — от 50 килограмм до 100 грамм.

Как пишет издание, учёные призывают местных жителей как можно скорее начать поиски метеорита. Пока он может лежать на поверхности земли, но с началом полевых сельскохозяйственных работ найти остатки космического гостя практически невозможно. Предполагается, что метеорит был железный, черного цвета, его куски будут сравнительно тяжёлыми.


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