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Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах в Украине

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  • 27.03.2019, 11:47
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Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает своим оппонентом на президентских выборах президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает "Новое время".

"Мой союзник – украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин", – сказал Порошенко.

По его словам, все, что ослабляет Украину, "усиливает Путина".

"И поэтому сегодня выбор – или мы за Украину, или мы за Россию", - отметил украинский президент.


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