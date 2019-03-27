Бывший военком Базанов стал председателем АБФФ 13 27.03.2019, 14:19

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Владимир Базанов

Против кандидатуры Базанова выступил его бывший подчиненный.

Владимир Базанов возглавил АБФФ, сообщает корреспондент Tribuna.com.

Практически единогласно делегаты отчетно-выборной конференции отдали свои голоса Базанову.

Один проголосовал против, двое воздержались. Против проголосовал Эдуард Белемук – он работал пресс-секретарем брестского «Динамо» во время работы там Базанова.

Напомним, новый председатель являлся единственным кандидатом на этот пост. До этого генсек АБФФ Юрий Вергейчик претендовал на эту должность, но позже менеджер снял свою кандидатуру в пользу Базанова.

Базанов сменит у руля главы федерации Сергея Румаса, который возглавлял АБФФ с 2011 года.

Владимир Базанов - бывший военком, который сейчас является «депутатом» «палаты представителей».