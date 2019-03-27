В Nord Stream 2 признали: Дания и Польша могут отложить финал проекта на годы 2 27.03.2019, 23:05

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Генеральный директор «Северного потока-2» признал совместные усилия Польши и Дании.

Генеральный директор компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", признал, что последние действия Дании способны отсрочить завершение проекта на годы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BiznesAlert.pl.

28 февраля Датское энергетическое агентство (DEA) объявило, что ратификация соглашения между Польшей и Данией о морских границах в Балтийском море означает, что Копенгаген должен получить от Nord Stream 2 AG полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через датские территориальные воды. Компания Nord Stream 2 AG утверждала, что оснований для подготовки еще одной оценки и направления ее на публичные консультации нет.

Однако DEA попросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута следования газопровода, к югу от острова Борнхольм.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в письме правлению компании сообщил, что Дания не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова, и стремится получить оценку по южному маршруту.

Южный маршрут через территориальные воды Дании подпадает под действие закона, который позволяет Копенгагену оценить просьбу о строительстве "Северного потока-2" с точки зрения внешней политики и политики безопасности.

Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" проходить через ее территориальные воды.

"К сожалению, решение DEA не соответствует нашему мнению и является кристально ясным", - сказал Варниг. Он отметил, что Nord Stream 2 AG может обжаловать это решение до 24 апреля этого года. Процедура может длиться несколько месяцев и может быть новая апелляция. Также Дания может спросить мнение Польши по этому поводу.

"Все вместе это может длиться годы", - предупреждает представитель компании, ответственный за строительство нового газопровода.

"При рассмотрении DEA может приостановить рассмотрение заявления на южный маршрут", - добавил он.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий поприветствовал решение Датского энергетического агентства.

"Хорошие новости для Украины и стран Трех морей: генеральный директор Nord Stream 2 признал совместные усилия Польши и Дании, способные отсрочить завершение газопровода на годы", - написал он в своем Twitter.