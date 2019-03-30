«Роснефть» напрашивается на новые санкции США 30.03.2019, 15:37

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ФОТО: AFP

Компания хочет увеличит закупки нефти в Венесуэле.

Россия готова пойти на дальнейшую поддержку коллапсирующей экономики Венесуэлы, которая включена в мировую торговлю за счет практически единственного товара — нефти, пишет finanz.ru.

Будучи крупнейшим нефтедобытчиком мира, Россия уже закупает венесуэльскую нефть и может увеличить объем этих закупок, сообщил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Этот вопрос будет обсуждаться во время визита в Москву министра нефти и природных ресурсов Венесуэлы Мануэля Кеведо, запланированного на начало апреля.

Объемы потенциальных сделок ограничены лишь пожеланиями режима Николаса Мадуро. Россия готова закупать венесуэльскую нефть «в пределах тех заявок, что есть от наших коллег», уточнил Новак.

Оказавшись под санкциями США, которые запрещают работать с государственной нефтяной корпорацией PDVSA, Венесуэла рассматривает Россию как ключевого покупателя своей нефти, заявил Кведо в ходе визита в Азербайджан в марте.

Кроме того, Каракас рассчитывает продавать нефть в Китай. По данным китайской таможни, в феврале поставки венесуэльской нефти выросли уже на 17%, до 2,03 млн тонн.

В пятницу, 29 марта, заканчивается переходный период санкций против PDVSA - к этому сроку клиенты и контрагенты компании должны свернуть все операции, а нарушителям могут грозить вторичные санкции.

В числе таких нарушителей - «Роснефть», которая «продолжает протягивать спасательный круг режиму Мадуро», заявил 12 марта глава Госдепа Майк Помпео.

Он добавил также, что российские компании скупают золотой запас Венесуэлы, «превращая его в наличность».