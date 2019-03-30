Кандидаты в президенты Украины: полный список и фото 10 30.03.2019, 15:58

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Президентские выборы в 2019 году в Украине являются рекордными по количеству кандидатов в президенты.

Из 44 человек, которых зарегистрировала центральная избирательная комиссия в качестве кандидатов в президенты Украины, до избирательной гонки дошли 39 кандидатов, которых и увидит избиратель в своем бюллетене.

UAportal предлагает перечень претендентов на главный пост в стране в алфавитном порядке.

1. Геннадий Балашов

Предприниматель, блогер и политик. Член политической партии "5.10". 57 лет, имеет высшее образование, живет в столице.

2. Роман Бессмертный

Беспартийный, самовыдвиженец. 53 года, имеет высшее образование. Живет в Киеве. Доцент кафедры международных отношений в Киевском национальном университете культуры и искусств. Экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске.

3. Ольга Богомолец

Беспартийная, cамовыдвиженец. Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения. Ей 51 год. Имеет высшее образование, проживает в Киеве. Заслуженный врач Украины.

4. Инна Богословская

Имеет высшее образование, ей 58 лет. Директор в ГО "Вече Украины", беспартийная, cамовыдвижение. Проживает в в Харькове. Бывший член Партии регионов.

5. Юрий Бойко

Народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционный блок". Ему 60 лет. Самовыдвижение. Имеет высшее образование, проживает в городе Рубежное Луганской области. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы).

6. Виктор Бондарь

Народный депутат Украины, член политической партии "Оппозиционный блок", cамовыдвиженец. 1975 года рождения. Бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 года) и экс-председатель Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы).

7. Александр Ващенко

Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа". Имеет высшее образование, проживает в Киеве, беспартийный.

8. Александр Вилкул

Народный депутат Украины, заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде. 44 года. Имеет высшее образование, проживает в Днепре. Бывший член "Партии регионов".

9. Николай Габер

Самовыдвижение. 58 лет. Председатель Патриотической партии Украины (ППУ). Имеет высшее образование, проживает в Киеве. Кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки.

10. Анатолий Гриценко

Кандидат от партии "Гражданская позиция". Eму 61 год. Доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", экс-министр обороны Украины (2005 – 2007).

11. Александр Данилюк

Самовыдвиженец, член партии "Громадянський рух "Спільна справа". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года. 37 лет. Имеет высшее образование, живет в столице.

12. Юрий Деревянко

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами государственной власти и местного самоуправления. 45 лет. Член Политической партии "Воля", субъект выдвижения – Политическая партия "Воля". Образование высшее, проживает в Киеве.

13. Василий Журавлев

Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя. 1970 года рождения. Имеет высшее образование, проживает в пгт Старый Крым возле Мариуполя.

14. Владимир Зеленский

Политик, шоумен, художественный руководитель компании "Квартал 95", беспартийный. 41 год. Субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Имеет высшее образование, проживает в Киеве.

15. Сергей Каплин

Народный депутат Украины, беспартийный, кандидат от "Социал-демократической партии". 39 лет, имеет высшее образование, проживает в селе Опришки Глобинского района Полтавской области.

16. Юрий Кармазин

Политик, самовыдвиженец, 61 год. Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го и 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества. Председатель ОО "Институт права и общества".

17. Илья Кива

Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины". Имеет высшее образование, проживает в Киеве.

18. Аркадий Корнацкий

Украинский политический деятель и предприниматель. Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Образование высшее, проживает в Чаусово Второе Первомайского района Николаевской области.

19. Руслан Кошулинский

Кандидат от ВО "Свобода", 49 лет. Глава секретариата указанной партии. Имеет высшее образование, проживает во Львове.

20. Виктор Кривенко

Народный депутат Украины, 37 лет. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, кандидат от партии "Народный Рух Украины". Образование высшее, проживает в Куриловке Петриковского района Днепропетровской области.

21. Виталий Куприй

Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Образование высшее, проживает в Киеве.

22. Юлия Литвиненко

Украинская телеведущая, продюсер радиостанции "Вести ФМ". Самовыдвиженка, беспартийная, 42 года. Образование высшее, проживает в Киеве. На сайте ЦИК указано, что временно не работает.

23. Олег Ляшко

Кандидат от "Радикальной партии", 46 лет. Политик, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший журналист. Образование высшее, проживает в Киеве.

24. Александр Мороз

Кандидат от "Социалистической партии Александра Мороза", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был председателем Верховной Рады Украины в 1994–1998 и 2006–2007 годах. Образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер.

25. Валентин Наливайченко

Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость". Образование высшее, проживает в Киеве.

26. Роман Насиров

Самовыдвиженец. 39 лет, бывший народный депутат, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 года Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал указанное решение в суде. Образование высшее, проживает в Киеве, президент ОО "Федерация Дзюдо Украины".

27. Андрей Новак

Кандидат от партии "Патриот", ему 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель, кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины. Живет в городе Коломыя Ивано-Франковской области, временно не работает.

28. Сергей Носенко

Самовыдвиженец, беспартийный. Кандидату в президенты 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина". Образование высшее, проживает в Киеве.

29. Владимир Петров

Самовыдвиженец, беспартийный. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательства к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас находится под домашним арестом. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, продюсер в ООО "Люмпен Продакшн".

30. Петр Порошенко

Действующий президент Украины. Самовыдвиженец, 53 года. Политик, государственный деятель, бизнесмен. Образование высшее, проживает в Киеве, беспартийный.

31. Руслан Рыгованов

Самовыдвиженец, беспартийный, 45 лет. Выполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт". Образование высшее, проживает в городе Горловка Донецкой области.

32. Виталий Скоцик

Самовыдвиженец, беспартийный, 47 лет. Экономист, профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Образование высшее, проживает в Киеве. Председатель ОО "Аграрная платформа Виталия Скоцика".

33. Игорь Смешко

Самовыдвиженец, 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, экс-глава СБУ (2003-2005 годы). Образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Член Политической партии "Сила и Честь".

34. Александр Соловьев

Выдвиженец от партии "Умная сила". Ему 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины. Образование высшее, проживает в Киеве, заместитель директора по ООО "Юридическая компания "ФЭБ".

35. Сергей Тарута

Кандидат от партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году возглавлял Донецкую областную государственную администрацию. Образование высшее, проживает в городе Мариуполь Донецкой области.

36. Юлия Тимошенко

Кандидат от партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 году и в 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз. Образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

37. Юрий Тимошенко

Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, внефракционный. В Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политическая сила исключила Тиомошенко из фракции. Образование профессионально-техническое, проживает в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

38. Игорь Шевченко

Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, бывший министр экологии. Президент благотворительной организации "Успешная Украина". Образование высшее, проживает в Киеве.

39. Александр Шевченко

Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Образование высшее, проживает в селе Поляница Ивано-Франковской области.

Напомним, президентские выборы в 2019 году являются рекордными по количеству кандидатов в президенты. До этого рекордным был 2004 год. Тогда за президентское кресло боролись 26 человек.