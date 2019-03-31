Техосмотр по-новому: что происходит на станциях накануне 1 апреля 8 31.03.2019, 8:18

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Белорусские водители возмущены.

Сегодняшнюю пустоту на станциях диагностики объясняют не иначе как ожиданием 1 апреля, когда могут заработать новые правила взимания дорожного сбора. Водители и работники вспоминают 2014 год, когда в первые месяцы после того, как ввели налог, на техосмотрах не было ни души. Нынче схожая ситуация: работники вальяжно слоняются по участку, принимая редких автомобилистов, которым нужно срочно пройти ТО из-за страховки или выезда за границу. А вот многие водители обрывают телефон, пытаясь дознаться, что же сделать, чтобы не прогадать.

ФОто: av.by

«Что будет после 1 апреля?» — сегодня самый популярный вопрос среди автолюбителей. Смирно сидят только те, кто еще пять лет назад принял принципиальное решение не проходить техосмотр, ссылаясь на слишком тяжелый в финансовом плане «дорожный налог». Журналисты av.by решили проехаться по столичным станциям диагностики, чтобы посмотреть на ситуацию изнутри накануне «дня икс», а заодно пообщаться с теми, кто решил не ждать…

Во всем виноват интернет

Утренние часы на диагностической станции в Центральном районе, на Тимирязева, протекают без суеты и спешки. На площадке для прошедших гостехосмотр стоит всего пара машин. Говорят, основной поток прошел еще раньше: с 8 до 9.00.

ФОто: av.by

За окошком с важной надписью на нас с удивлением смотрят двое работников: один из них уже в возрасте, другой — молодой инженер. Мужчина постарше (похоже, начальник) сразу обозначил свою позицию: «Не буду об этом ничего говорить, пока нет официального документа». Но мы не сдаемся и узнаем, что сейчас проект указа находится на стадии подписания. Правда, не факт, что его утвердят именно в том виде, в каком он был обнародован в январе. Так что к чему все эти разговоры?

ФОто: av.by

Стол начальства усыпан бумагами, среди которых лежит кипа диагностических карт. Работа кипит, только вот люди не едут. Точнее, едут, но меньше обычного. Гораздо меньше.

ФОто: av.by

«Из-за того, что в интернете постоянно поднимают эту тему и тем самым создают ажиотаж, люди и не едут на техосмотр, — озвучивает свою версию седовласый начальник. — Но почему не приехать на техосмотр сейчас, а за выдачей разрешения на допуск участия в дорожном движении вернуться в 20-дневный срок? Кто мешает?»

ФОто: av.by

Наверное, есть причины. Неопределенность на время сократила привычный трафик. Как только заработают новые правила взимания дорожного сбора, станция оживет, на диагностику, возможно, выстроится очередь с километр. По крайней мере, начальство не теряет надежды и даже делится своими прогнозами: «Не исключено, что сразу приедет много машин, но мы готовы к этому. Если сейчас к нам приезжает в среднем 30-35 автомобилей в день, то с новым указом их количество может увеличиться примерно вдвое. Я рассуждаю с точки зрения того, что вижу и слышу сам в своем окружении. Просто людям станет финансово проще помесячно платить за дорожный сбор».

А что думают обычные автомобилисты? Вон на площадке стоит Citroen, рядом с которым вальяжно беседуют двое. Владельцы машин только что прошли техосмотр и делятся впечатлениями. Подходим, интересуемся, что они думают про новый указ.

Услышав знакомые слова про дороги и налог, один из мужчин отреагировал моментально: «Его надо убрать вообще! За бензин мы платим, а топливо каждую неделю дорожает. Ходим в магазины — с нас тоже высчитывают налоги. Зачем еще налог за дороги? Так давайте платить за воздух, которым мы с вами дышим, или за тротуары, по которым ходим. Жизнь изменится к лучшему только тогда, когда перестанут придумывать законы для того, чтобы усидеть в своем кресле».

А вот его товарищу-пенсионеру новые правила скорее на руку. Зимой он не ездит, а платить за год не совсем справедливо. А так можно будет внести платеж как за один месяц (минимальный период), так и за два года (максимальный). Если сразу платить за год и более, скидка составит 20 процентов. Мужчины твердят: «Новые правила ничего не изменят. Один раз заплатят за месяц, а потом будут ездить и прикидываться дурачками. Забыл, не знал, не понял — варианты люди найдут или новые способы обмана придумают».

Не верит в то, что новые правила улучшат статистику «Белтехосмотра», и владелец Mercedes. Аншлаг на станциях случится только с отменой налога. Сам мужчина проходит техосмотр по необходимости; вот сегодня приехал из-за того, что собирается за границу. Правда, есть одно «но»: когда заработает система контроля за оплату госпошлины, хочешь не хочешь, а придется проходить ТО.

Пустые станции и 5 звонков в день

На станции по улице Карла Либкнехта еще большее затишье. Так тихо и безлюдно было только в первые месяцы после введения госпошлины в 2014 году. Работники хорошо помнят те времена. Сегодня, кажется, у всех дежавю. Пять лет ни к чему хорошему не привели: в «Белтехосмотре» недосчитались транспорта — по самым грубым подсчетам это 400 тысяч единиц! А люди стали сознательно пренебрегать безопасностью. Кому от этого хорошо?

Пока нет нормативного правового акта, на станции не хотят комментировать ситуацию. Единственное, не скрывают, что люди периодически звонят, интересуются, что будет после 1 апреля. И решают выжидать.

Еще одна станция находится на Харьковской, рядом с троллейбусным парком. На территории ветер гоняет сухие листья. Вокруг ни души. Только старые автобусы да МАЗы вдоль свежеокрашенных заборов стоят.

Внутри бокса теплее: в небольшой бытовочке пятеро сотрудников ведут незатейливые разговоры, обрывки которых доносятся до нас. «Сегодня опять звонили, спрашивали про этот указ. А мы-то сами толком ничего не знаем, — как бы оправдываясь, говорит один из мужчин. — Неважно, примут или не примут его, но апрель ведь самый загруженный месяц — дачный сезон начинается! Так что если сейчас в будни приезжает в среднем 15-20 машин, а в выходные дни — 30-35, то после 1-го приедет вдвое больше».

Отделение процедуры техосмотра от взимания дорожного сбора здесь считают «нормальной идеей». «Допустим, госпошлина для автомобиля весом не более двух тонн за два года обходится в 306 рублей. Согласитесь, сумма немаленькая для бюджета семьи, — рассуждает работник станции. — Ладно, в Минске, но в регионах у людей зарплаты меньше — по 500-600 рублей. Так что помесячная оплата — это какой-никакой, а выход для них. Возможность сэкономить и ездить без штрафов».

Подавляющее большинство автомобилей на наших дорогах имеет полную массу от полутора до двух тонн. Им придется платить половину базовой величины в месяц — 12,75 рубля. При оплате за год со скидкой получится 122,4 рубля.

Кто сколько ездит — тот столько и платит!

На станции говорят, что с новыми правилами люди охотнее поедут на техосмотр. И это уже хорошо. А вот будут ли все исправно платить за госпошлину — это не их забота. «За 22 рубля можно приехать на диагностику. На повторную ведь никто не заставляет ехать, зато человек будет знать, что у него в автомобиле неисправно, — комментирует светлую сторону нового указа сотрудник станции. — Во многих европейских странах к безопасности ничего не привязано. Вот ГАИ говорит про мизерный процент аварий из-за неисправных авто, не прошедших техосмотр. Но ведь это все условно. На самом деле экспертиза не проводится при каждом ДТП, а только при наличии погибших или пострадавших. Так что тут все подсчитать основательнее нужно».

Едем дальше. На станции в районе метро Могилевская снова безлюдно. Заходим внутрь, но начальник деликатно не пускает на порог: «Извините, но я устал говорить на эту тему. Уже приезжали вчера журналисты, спрашивали. Мне добавить нечего, так что попрошу вас покинуть территорию».

Впрочем, единственный водитель, которого мы застали утром буднего дня, тоже оказался не слишком словоохотлив. Лишь бросил на нас удивленный взгляд и процитировал Станиславского: не верю! По его словам, новые правила рискуют надолго остаться на бумаге, а верить в пустые обещания он давно перестал.

Один раз в месяц, или Заплатил — и забыл!

На станции в микрорайоне Серебрянка нас хлебом с солью не встречали, но один человек таки подробно поделился своими наблюдениями, коих за последние годы накопилось великое множество. А еще он водитель, и ему есть что сказать.

Владимир Владимирович — местный сторож, ему 69 лет. Вообще-то он почти всю жизнь проработал водителем на местном предприятии, а текущую должность занимает второй год «по вынужденным обстоятельствам». В поисках целых автомобилей и «живых» водителей вместе с Владимиром бродим по пустой территории и рассуждаем о нелегкой ситуации, которая вот уж пять лет плотным клубком недоверия опутала банальную до безобразия процедуру техосмотра.

Сам Владимир исправно проходит техосмотр и за дороги платит, хотя и сетует на качество дорожного покрытия. «Ладно еще в Минске, но если выехать за МКАД — яма на яме, — эмоционально жестикулируя, говорит мужчина. — Например, дорога из Смолевичей в поселок Сокол — это, считай, дорога в один конец. И я за это вынужден платить деньги, разбивая подвеску своей машины? Но что делать. Приходится, потому что боюсь штрафов».

Владелец старенькой Audi A4 платит своевременно, хотя ему и тяжело. Шесть базовых — ощутимый удар по бюджету пусть и работающего, но уже пенсионера. «Пенсия у меня 400 рублей, здесь еще 350 заработаю. Ведь нужно оплатить квартиру, заправить машину, а еще есть дети и внуки. Не скрою, «дорожный налог» — это серьезная статья расходов для меня, — признается мужчина. — Но платить буду раз в год — машина на ходу каждый день».

Водитель грузовика Renault про новые правила тоже слышал. У него имеется и личный автомобиль, на котором он проходит техосмотр, невзирая на дорожный сбор.

«Конечно, это непонятно, неприятно и дорого, но я езжу каждый день — значит, приходится платить, — говорит он. — Но вот жалко тех, кто садится за руль всего пару раз в течение года, а платить надо по полному тарифу! Хотя знаю таких, которые принципиально не проходят ТО. Вот у знакомого компактный «бус», а заплатить надо 17 базовых. Как думаете: ему это надо?»

Еще один мужчина склонился над окошком и, в то время как работник станции изучает документы, вслух рассуждает про дороги, плату за них и несправедливость: «Послушайте, какая ситуация сложилась с грузовыми микроавтобусами. Помимо проезда по платным участкам дорог BelToll, мы платим также дорожный сбор: 500 рублей в год! А вот россияне его не оплачивают. Хотя едут на такой же машине, то есть одинаково воздействуют на дороги. Как это понимать?»

К окошку подходит еще один водитель с квитанцией об уплате госпошлины. Каким ветром его сюда занесло? Все просто: дорогой автомобиль Acura застрахован по «Каско», и, если не дай бог случится авария, могут не признать страховой случай.

«У меня есть еще и вторая машина. Она попроще и не на "Каско", поэтому техосмотр на ней я не прохожу уже года два, — открыто говорит мужчина. — За это время только раз заплатил штраф, и то потому что водитель попал в ДТП. Честно сказать, мне просто лень проходить техосмотр. Ну и налог обойдется в 200 долларов. С одной стороны, за этот дорожный сбор логично платить помесячно, но в белорусской реальности проще один раз заплатить и забыть».

На станциях диагностики, кажется, замерли в ожидании. «Чуда не случится, — отрывается от работы сотрудник станции. — Сейчас у нас в день проверяют в среднем от 15 до 20 автомобилей. Это очень мало. Раньше, до введения госпошлины, было более 80. А что этот указ? Как не ехали — так и не поедут: люди уже отвыкли! Может, небольшой процент и приедет, но точно народ не попрет массово».

Оператор системы контроля — Транспортная инспекция

Некоторые рассуждают о справедливости, другие неминуемо упоминают про неотвратимость наказания, без которого никакие новые правила не принесут желаемого эффекта. В частных беседах начальники станций считают, что только репрессивные меры смогут мотивировать белорусов проходить ТО и платить налог.

Белорусы и техосмотр: «Оплата госпошлины раз в месяц — не совсем справедливо»

Так, в новом указе за неуплату госпошлины предусмотрена плата в двойном размере. Но — самое главное — что с контролем? Оператором системы контроля законопроект называет Транспортную инспекцию, в которую мы и обратились за комментарием. «Мы тоже не знаем, в каком виде указ будет принят, — отметил замначальника управления контроля на платных дорогах Александр Якшевич. — Изначально планировалось отделить госпошлину от техосмотра, а вот какой будет система контроля, пока непонятно. Насколько нам известно, акцент ставится на всевозможные автоматизированные системы фотофиксации. Мы предполагаем, что, скорее всего, это будет ресурс, который объединит информацию со всех камер. То есть данные регистрационных знаков с камер будут сопоставляться с данными платежной системы ЕРИП. По крайней мере, наше видение такое».

Представители оператора говорят, что если с 1 апреля вступит механизм отделения госпошлины от техосмотра и примут решение о системе контроля с помощью ЕРИП, как это представлено в январском указе президента, то тогда наступит переходный период. «Даже если с 1 числа дорожный сбор отвяжут от прохождения ТО, но не заработает система платежей или контроля, это не помешает людям пройти техосмотр и внести оплату не позднее последнего числа этого месяца», — отметил представитель Транспортной инспекции.

Кстати, прорабатывается вариант с включением налога... в цену топлива! Оператор подчеркивает: для начала нужно определиться с подходом. Будет ли это система контроля? «Насколько мы знаем, «Капш Телематик Сервисиз» (оператор системы BelToll) пока не будет принимать участия в этой системе, а СЗАО «Безопасные дороги», напротив, проявляли желание. Проблема в том, что нет понимания в подходе: будет ли контроль осуществляться именно через камеры или плату включат в топливо. Собственно, сейчас из-за этого и образовался информационный вакуум. По данному указу мы проходим как оператор системы, но только в том случае, если он останется без изменений, в таком виде, как был опубликован ранее», — рассказал Александр Якшевич.

Тем временем на станциях диагностики некоторые работники прогнозируют такой же ажиотаж, как накануне введения госпошлины в 2014 году. Другие считают, что никакого всплеска, увы, не случится и те, кто принципиально не проходил техосмотр, на станции не поедут тоже из принципа. В общем, все ждут, даже один из начальников станции признался, что ожидает конца месяца не меньше других белорусов: «Мне нужно пройти техосмотр до 31 марта, а еще купить комплект летних шин. Потратить придется 600-700 рублей. Сразу отдать столько денег я не могу. А вот если бы можно было платить за налог по 12,75 рубля в месяц, вздохнул бы легче».

До 1 апреля, когда могут заработать новые правила взимания дорожного сбора, остались считаные дни, а конкретики все еще нет. Неопределенность на время парализовала деятельность станций диагностики, хотя белорусам уже не привыкать к внезапным решениям, которые озвучиваются в самый последний момент. Оператор системы, конечно, прояснил некоторые моменты, но и он не владеет информацией о том, как и когда полноценно заработает система контроля, а также в каком виде все-таки будет принят самый обсуждаемый автомобилистами указ.