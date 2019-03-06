Где работают белорусские пенсионеры? 3 6.03.2019, 14:06

Вместо заслуженного отдыха белорусам на пенсии приходится трудиться.

Больше всего работников, достигших пенсионного возраста, занято в образовании, сообщает Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, пишет «Экономическая газета».

В столице 45,6% преподавателей и других работников сферы образования являются пенсионерами.

Компании, специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом, на 35,5% состоят из пенсионеров.

В сфере здравоохранения и социальных услуг удельный вес работников старше трудоспособного возраста составляет 22%, в сфере научно-технической деятельности – 18,5%, в сфере услуг по временному проживанию и питанию – 16,5%, промышленности – 15,5%, в транспортной сфере – 14,2%, торговли – 14,2%, прочих услуг – 12,2%, творчества, спорта и отдыха – 12,2%, строительства – 12%.

Меньше всего пенсионеров занято в сферах «Информация и связь» – 6,4%, а также «Финансы и страховая деятельность» – 2,9%.