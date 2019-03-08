Топ-10 сериалов, которые можно посмотреть в длинные выходные 8.03.2019, 17:19

На их просмотр уйдет совсем немного времени, зато получите массу удовольствия.

Подборку сериалов, которые можно посмотреть в праздничные выходные составил сайт lenta.ua:

1) "Патрик Мелроуз"

Британско-американский мини-сериал с Бенедикт Камбербэтчем в главной роли. История Патрика Мелроуза от глубоко травматического опыта в детстве, когда ему пришлось терпеть жестокое обращение и насилие со стороны отца при молчаливом попустительстве матери, из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем к попыткам вести нормальный образ жизни с переменным успехом и, наконец, к исцелению и увольнение в зрелом возрасте.

2) "Острые предметы"

Сериал основан на одноименном романе Гилиян Флинн. Репортер Камилла Прейкер, получив задание от редактора чикагской газеты, должен снова вернуться в свой родной городок Винд-Ґеп, чтобы написать статью о жестоких убийствах двух местных девочек. Героине придется не только разобраться в уголовном и запутанной истории, но и взглянуть в лицо своим собственным страхам и демонам.

3) "Испытание невинностью"

Новая экранизация детективного романа Агаты Кристи. События мини-сериала, состоящего из 3 серий, происходят во время празднования Рождества 1954 года. Богатая женщина-филантроп Рейчел Аргайл (Анна Ченселлор) убита в своем семейном поместье. По подозрению в убийстве арестовывают ее приемного сына Джека (Энтони Бойл). Но Джек отчаянно протестует против своей причастности к преступлению.

4) "Телохранитель"

История о ветеране войны с ПТСР Дэвида Бадда, которому поручили охрану министра внутренних дел Великобритании Джулии Монтегю. Бадд стоит перед выбором - с одной стороны, работа и обязанность, с другой - его убеждения, которые кардинально отличаются от взглядов того, кого он должен защищать.

5) "Моя гениальная подруга"

Телесериал по мотивам романа итальянской писательницы Елены Ферранте о жизни двух подруг из бедного района послевоенного Неаполя. История начинается в наши дни с тревожного телефонного звонка пожилой женщине. Ее собеседник говорит, что исчезла его мать - подруга главной героини. Вместо того, чтобы отправиться на ее поиски, женщина вдруг погружается в кресло и начинает вспоминать свое детство.

6) "Шучу"

Мистер Пиклз - настоящая звезда детских передач, он веселый и жизнерадостный, а главное - может развеселить любого. Но сказка не может длиться вечно. Его брак трещит по швам, семейная жизнь летит к черту.

7) "Покажите мне героя"

Еще одна работа Саймона, основанная на реальных событиях, изложенных в одноименной книге Лизы Белкин. Оскар Айзек в роли молодого и амбициозного политика из города Йонкерс (пригород Нью-Йорка). Главный герой Ник Васиско неожиданно одержал победу на выборах мэра, но сопротивление сверху мешает ему раскрыться как политическому лидеру. Его жизнь выбирает трагической траекторию, хотя он успевает достичь определенных результатов. Изображен не только детальный портрет политика, но и представлена картина тех препятствий, измен и лжи, с которыми приходится сталкиваться даже на местном уровне.

8) "Ночной администратор"

Сериал основан на одноименном романе бывшего сотрудника МИ-6 Джона Ле Карре - ожидайте шпионские страсти. Основной темой выступает доверие. Герой Тома Гиддлстона должен войти в доверие к торговца оружием, которого ярко сыграл Хью Лори. Сюжет несколько предсказуем, но компетентная кинематография, роли второго плана (особенно романтическая линия в исполнении Элизабет Дебики) и харизма Гиддлстона оставляют хорошее впечатление.

9) "Завучи"

Два сезона "завуч" продемонстрируют вам эпическую борьбу за власть в одной отдельно взятой школе. Через типичный американский общеобразовательное учреждение изображена модель общества. Через призму школьной бюрократии рассматриваются «крысиные бега» по карьерной лестнице. Несравнимые Дени Макбрайд и Уолтон Гоггинс в актерском дуэте, и их Гемба и Ли Рассел надивину пластические персонажи. Создатели сериала постарались над созданием веселья.

10) "Карточный дом"

Сериал производства сервиса Netflix хорошо знаком нашим зрителям. Но из-за скандала вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси в последнем сезоне его персонаж отсутствует. Многим такое решение не понравилось, так как именно на Андервуд во многом и держался флагманский проект Netflix.