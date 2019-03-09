закрыть
9 марта 2019, суббота, 10:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Министр обороны Чехии включил РФ в список главных угроз для НАТО

1
  • 9.03.2019, 9:36
Любомир Метнар

Кремль пытается укрепить влияние в европейских странах.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар назвал терроризм, киберугрозы и Россию главными угрозами НАТО.

Как информирует "Укринформ", об этом сообщает Eurozpravy.

По мнению Метнара, на первом месте находится терроризм.

"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие от России", - добавил он.

В случае с Россией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.

Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман