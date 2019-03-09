Министр обороны Чехии включил РФ в список главных угроз для НАТО 1 9.03.2019, 9:36

Любомир Метнар

Кремль пытается укрепить влияние в европейских странах.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар назвал терроризм, киберугрозы и Россию главными угрозами НАТО.

Как информирует "Укринформ", об этом сообщает Eurozpravy.

По мнению Метнара, на первом месте находится терроризм.

"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие от России", - добавил он.

В случае с Россией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.

Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.