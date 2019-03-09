Министр обороны Чехии включил РФ в список главных угроз для НАТО

Министр обороны Чехии включил РФ в список главных угроз для НАТО1
- 9.03.2019, 9:36
Кремль пытается укрепить влияние в европейских странах.
Министр обороны Чехии Любомир Метнар назвал терроризм, киберугрозы и Россию главными угрозами НАТО.
Как информирует "Укринформ", об этом сообщает Eurozpravy.
По мнению Метнара, на первом месте находится терроризм.
"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие от России", - добавил он.
В случае с Россией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.
Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.