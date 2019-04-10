Как выборы повлияют на экономику Украины 2 Андерс Аслунд

10.04.2019, 22:49

Джунгли разрешений и бюрократии должны быть расчищены.

В период между двумя турами президентских выборов удивительное спокойствие овладело Киевом. Агитационные билборды исчезли, так же как и многие локальныא протестד. Единственная драма происходит в интернете, где два оставшихся кандидата соревнуются друг с другом с помощью видео. Это удачный момент, чтобы измерить температуру украинской экономики.

Финансовые рынки счастливы. Через неделю после первого тура президентских выборов гривна усилилась на 3% по отношению к доллару. Доходность суверенных еврооблигаций упала до 7-8%, в то время как достигала 9-10% несколько месяцев назад. Финансовый рынок узкий, но умный и хорошо информированный. Почему бы ему и не отвечать позитивом?

Президентские выборы 31 марта были самыми свободными и справедливыми выборами в украинской истории. Результат был очевиден и безапелляционен: 30% у Владимира Зеленского, 16% – за нынешним президентом Украины Петром Порошенко, и 13,4 – за Юлией Тимошенко.

Избирателям предложили две понятные программы. Порошенко выступил с националистическим слоганом «Армия. Язык. Вера », в то время как другие кандидаты освещали вопросы коррупции и экономики, очевидно вызывающие больше тревоги. Зеленский, Тимошенко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко – выступали против коррупции, и вместе их платформы получили 50% голосов.

Голос против коррупции был также и голосом против истеблишмента. Молодые и бедные объединились против старой элиты. Поэтому Киев стал одним из лучших регионов для Порошенко, где он взял 25%, и даже там выиграл Зеленский, поскольку его поддержали унылые окрестности.

Украина никогда не была столь объединенной. Старое разделение между русскоязычным Западом и русскоязычным Востоком в целом преодолено. Зеленский победил в 19 из 24 областей. Только самые западные Львовская и Тернопольская области предпочли Порошенко, а Ивано-Франковска – Тимошенко, в то время как единственный пророссийский кандидат Юрий Бойко победил в восточных Луганской и Донецкой областях.

Результаты выборов выносят коррупцию и судебную реформу на вершину повестки дня, за которыми далее следует экономика. Война с Россией на самом деле сделала украинцев более уверенными в своей нации и своей идентичности, поэтому они готовы сделать два экстра шага навстречу верховенству права и более динамичной экономике.

Фундаментальная проблема украинской экономики в том, что настоящего права на собственность не существует. Поэтому страна страдает от стабильного оттока капитала в 4-5% ВВП ежегодно, поскольку богатые украинцы понимают, что их деньги в Украине не в безопасности. Некоторые правоохранительные органы или банки могут конфисковать их средства в Украине. Так судебная система остается повсеместно коррумпированной, никакого обжалования в суде внутри страны не существует, разве что через двусторонние инвестиционные соглашения с другими странами. Информированные иностранцы видят это и удерживают свои прямые инвестиции на уровне лишь 1% ВВП ежегодно, в то время как этот показатель должен достигать 4-5%.

В результате доля инвестиций в Украину невелика и составляет примерно 20% ВВП, что сохраняет темпы роста на уровне 3% в год, несмотря на то, что сейчас страна имеет открытый доступ к большому европейскому рынку. Как бедной стране Европы, Украине следует расти на 7-8% в год, как она делала это в течение своего золотого периода 2000-2007 годов, и в таком случае судьба инвестиция должна подняться до 28-30% ВВП, что так и было бы, если бы Украина смогла установить права собственности.

Три наиболее важные реформы, необходимые для установления прав собственности, перезагрузят неудачные реформы прокуратуры и судов, и вынесут все экономические функции за пределы компетентности СБУ, которые являются основными требованиями Александра Данилюка, одного из ведущих советников Зеленского.

Украинские банки имеют более 50% просроченных кредитов, поскольку в Украине привилегированные не платят, так же как это было с высшей аристократией в Европе в XVIII веке. Если судебную систему починить, все эти люди будут вынуждены платить или обанкротиться. Джунгли разрешений и бюрократии должны быть расчищены, что также станет лучшим средством против олигархии. Большинство из этого уже сделано.

И что произойдет в этот избирательный год? Видимо, не слишком много. 14-месячное соглашение о кредитах стенд-бай с МВФ должна удержать макроэкономику на плаву, поскольку государственные и внешние финансы ограничены, что не позволяет проведения опасных экспериментов.

Если Зеленский станет президентом, он мало что сможет сделать с экономикой пока, вероятно, не создаст парламентскую фракцию по результатам парламентских выборов 27 октября. Только в декабре новое коалиционное правительство сможет начать реформы. Учитывая нынешние народные настроения, ему лучше быть радикальным и реформистским.

Андерс Аслунд, «Новое время»