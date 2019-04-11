Петр Асаенок принес Беларуси четвертую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике 11.04.2019, 7:59

Петр Асаенок

Фото с сайта aif.by

До золота белорусский спортсмен добрал всего 1 кг.

Петр Асаенок принес Беларуси четвертую медаль в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщает tut.by.

В весовой категории до 81 кг Петр Асаенок показал результат 355 кг (159 в рывке + 196 в толчке).

Первая попытка Петра на 159 кг в толчке засчитана не была, а во второй этот вес был покорен. В третьей попытке белорус постарался справиться со штангой весом 162 кг, но не сумел.

В толчке Петр Асаенок исполнил три результативные попытки — 191, 195 и 196 кг. Этого хватило для серебряной награды по сумме двоеборья. До золота он не добрал всего 1 кг.

Также Асаенок получил малую бронзу за выступление в толчке (196 кг).

Чемпионом Европы стал итальянец Антонино Пиццолато — 356 кг (155+201). Бронза у представителя Латвии Ритвара Сухарева — 354 кг (162+192).

Еще один белорус в этой весовой категории Игорь Лозко занял 10-е место в двоеборье — 340 кг (155+185). Тем не менее, это его лучший результат в международной карьере.

Теперь в активе сборной Беларуси на чемпионате Европы четыре награды в двоеборье. Ранее золото завоевал Геннадий Лаптев (до 61 кг), бронзовыми призерами стали Юлия Асаенок (до 45 кг) и Вадим Лихорад (до 73 кг).