Ученые открыли на Филиппинах новый вид людей 1 12.04.2019, 9:12

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Открытие свидетельствует о разнообразии рода людей в процессе эволюции.

Международная группа ученых обнаружила на Филиппинах останки до сих пор неизвестного вида человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Элементы останков, среди которых зубы, фаланги пальцев и часть бедренной кости, нашли в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Возраст образцов оценивается в диапазоне от 50 до 67 тысяч лет.

Как сообщается в статье, найденные образцы отличаются от тех, которые свойственны Homo floresiensis и Homo sapiens.

По словам ученых, это позволяет отнести древних людей, которым принадлежат останки, к новому виду — Homo luzonensis — в честь острова Лусон.

"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции <...> и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", — говорится в статье.