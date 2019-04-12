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Ученые открыли на Филиппинах новый вид людей

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  • 12.04.2019, 9:12
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Открытие свидетельствует о разнообразии рода людей в процессе эволюции.

Международная группа ученых обнаружила на Филиппинах останки до сих пор неизвестного вида человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Элементы останков, среди которых зубы, фаланги пальцев и часть бедренной кости, нашли в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Возраст образцов оценивается в диапазоне от 50 до 67 тысяч лет.

Как сообщается в статье, найденные образцы отличаются от тех, которые свойственны Homo floresiensis и Homo sapiens.

По словам ученых, это позволяет отнести древних людей, которым принадлежат останки, к новому виду — Homo luzonensis — в честь острова Лусон.

"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции <...> и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", — говорится в статье.


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