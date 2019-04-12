Тадеуш Костюшко, каким мы его не знали 12.04.2019, 12:39

Тадеуш Костюшко

Белорусский национальный герой был талантлив во всем.

Казалось бы, история Андрея Тадеуша Бонавентуры Костюшко изучена досконально. Вместе с тем, до сих пор, остаются некоторые аспекты, о которых стоит рассказать поподробнее. Мало кто знает, что в межвоенной Второй Речи Посполитой начальник Восстания 1794 года считался патроном военных инженеров, пишет для сайта istpravda.ru кандидат исторических наук Игорь Мельников.

Талантливый фортификатор

Во время учебы в кадетской школе в Варшаве в 1765 году уроженец белорусской Меречевщины особое внимание уделял изучению военной архитектуры и фортификации. Одаренного литвина заметили и благодаря протекции князя Адама Чарторыйского Костюшко присуждают королевскую стипендию и направляют на учебу в Париж.

После завершения учебы на берегах Сены брестчанин получает диплом военного инженера и в июне 1776 года отправляется в США. Там Андрея Тадеуша принимают на службу в американскую армию и доверяют строительство фортификационных сооружений в Биллингспорте. Делалось это для того, чтобы защитить Филадельфию от возможных ударов неприятеля с моря.

Уроженец белорусской Меречевщины Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко

Фортификационный план Костюшко заключался в строительстве защитных рвов и оборудовании опорных артиллерийских пунктов. До этого, такую систему фортификации на практике никто не применял. Американское командование было довольно работой «гостя с континента».

18 октября 1776 года Конгресс США назначил Костюшко «инженером на службе Соединенных Штатов с зарплатой 60 долларов в месяц». Также литвину было присвоено звание полковника.

Меречевщина. Дом, в котором родился Тадеуш Костюшко

В ноябре 1777 года молодого фортификатора «приметил» главнокомандующий американской армией Джордж Вашингтон. В письме руководителю Конгресса Лоуренсу «отец-основатель» США писал: «На себя обращает внимание инженер нашей армии, кажется, его зовут Костюшко. Это высокообразованный и хорошо подготовленный специалист и о нем стоит помнить».

В январе 1778 года американский штаб поручает литвину заняться фортификационными работами на реке Гудзон. Андрей Тадеуш обращает внимание на местность, которая впоследствии станет одной из ключевых в военной истории США.

Пистолет, подаренный Джорджем Вашингтоном Тадеушу Костюшко

На протяжении трех лет (с 1778 по 1781 года) при участии 2500 рабочих Костюшко строит форт Уэст-Поинт. В 1802 году на его территории будет поставлен памятник знаменитому литвину.

В январе 1781 года генерал Грин писал в своем донесении: «Костюшко все время занят. Сейчас он «мастерит» понтонные переправы для наших войск». Но в этом донесении было лишь половина правды. Оказывается, наш соотечественник собственноручно разработал конструкцию понтонных мостов и с их помощью переправил американские войска через реку Сэдкин. В 1783 году, в знак признания его заслуг, Континентальный конгресс повысил Костюшко до звания бригадного генерала.

ичная подпись знаменитого литвина Тадеуша Костюшко

Вернувшись в 1784 году на родину, Костюшко вступил в армию Речи Посполитой в звании генерал-майора. Во время войны с Российской империей в 1792 году именно литвин, во время битвы под Дубенкой, произошедшей 17 июля, имея в распоряжении всего 600 саперов и 10 орудий, умудрился развернуть свои порядки так, что не дал сходу переправиться через Буг 18 тысячам русской пехоты.

Успех Костюшко принесло то, что он замаскировал свои орудия на господствующих высотах. Для организации переправы дезориентированным русским войскам под командованием генерала Михаила Каховского пришлось потратить значительное количество сил и средств.

Но, даже оказавшись на противоположном берегу и осуществив лобовую атаку на позиции генерала Костюшко, русским не удалось выбить оборонявшихся. Лишь совершив маневр с пересечением границы с Галицией, Каховскому удалось сломить сопротивление противника.

Пистолет, подаренный Джорджем Вашингтоном Тадеушу Костюшко

Однако, Костюшко не сдавался. Благодаря его знаниям удалось организовать эффективную оборону Варшавы, что позволило отбить атаки русских и прусских войск. За героизм и мужество во время войны 1792 года Наивысшая национальная Рада наградила уроженца Меречевщины почетной саблей.

Костюшко пытался применять свои умения и навыки военного инженера и во время Восстания 1794 года. Однако там боевые действия носили уже другой характер.

Забытый художник

В межвоенной Польше талант Тадеуша Костюшко как фортификатора и сапера повсеместно отмечался и подчеркивался. Кстати в это же время вспомнили о то том, что «начальник восстания» вполне мог стать…успешным художником.

Открытие памятника Костюшко в крепости Модлин, 1930е годы

В Национальном музее в Кракове до сих пор хранятся несколько акварельных рисунков Рима, принадлежащих кисти прославленного литвина. В свое время музейщикам их передал граф Станислав Русецкий.

Оказалось, что создавал эти шедевры будущий генерал войск США и Речи Посполитой, находясь на учебе во Франции. В Париже, кроме занятий по фортификации и тактике, литвин посещал и лекции в академии искусства и скульптуры.

одна из картин Тадеуша Костюшко

К сожалению, точно не известно рисовал ли Костюшко свои полотна, находясь в Италии, или же они стали плодом его воображения. Как бы то ни было, эти работы являются очередным свидетельством того, насколько многогранна была личность знаменитого уроженца белорусской Меречевщины.

Картина Тадеуша Костюшко

Таковы лишь некоторые штрихи к портрету нашего славного земляка, ставшего национальным героем многих стран мира.