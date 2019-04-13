В Куропатах власти снесли кресты, чтобы посадить деревья 6 13.04.2019, 16:35

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Фото: belsat.eu

Властям оказалось мало деревьев в лесу.

13 апреля в Куропатах рабочие снесли металлические кресты вдоль минской кольцевой. Это произошло сразу после «субботника», который в урочище утром провели члены БРСМ и «Белой Руси».

Фото: belsat.eu

На месте снесенных крестов рабочие сажают деревья, передает «Белсат».

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

В 8 утра, как сообщил активист Алесь Чехольский, в Куропатах начали появляться милиционеры и спецтехника.

Фото: belsat.eu

Позже стало известно, что власти проводят здесь «субботник». В акции по «уборке и благоустройству» Куропат приняли участие более 100 человек, заявил БелТА первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Кирилл Шик.

Одновременно с этим в Куропаты отправились шесть членов «Молодого фронта» во главе с председателем организации Денисом Урбанович.

«В последнее время, когда они устраивали субботники, всегда что-то случалось. То свечи исчезли, то один крест ошибочно спилили. Поэтому мы стояли и наблюдали за ними, чтобы чего-то не случилось. Мы наблюдали за ними, а руководство УВД Мингорисполкома - за нами», - рассказал председатель Молодого фронта Денис Урбанович.

По словам активиста, защитники Куропат спрашивали у участников субботника, знают ли они, что это за место.

«Они сказали, что слышали поверхностно, и признались, что их проинструктировали ни с кем не разговаривать из независимых СМИ или из оппозиции. Им сказали, что узнать нас можно, так как мы разговариваем по-белорусски. Был момент, что милиционеры были далеко от нас, и мы смогли поговорить с двумя парнями. Они сказали, что знают о крестах, что им стыдно, но на вопрос, почему ходят в форме БРСМ, те ответили, что учатся в колледже: им сказали приехать - они едут», - рассказал Урбанович.