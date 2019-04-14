Сколько будут отдыхать в мае белорусы, а сколько соседи 1 14.04.2019, 18:59

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Для белорусов пять выходных дней подряд – небывалая роскошь.

Myfin.by посмотрел, в какие дни в мае будем отдыхать мы, а в какие – наши соседи.

Перенос рабочих дней в Беларуси в 2019 году утвержден постановлением совета министров от 15 декабря 2018 года № 906. День труда 1 мая у нас выпадает на среду, Радуница 7 мая – на вторник, День победы 9 мая – на четверг.

Рабочие дни в мае переносятся так: понедельник 6 мая – на субботу 4 мая, среда 8 мая – на субботу 11 мая. Таким образом, в мае мы будем отдыхать 5 дней подряд.

В мае в России отдыхают с 1 по 5 мая включительно – в честь Праздника весны и труда, затем идут выходные с 9 по 12 мая – в связи с празднованием Дня победы.

В Украине выходные дни распределились по-другому. Там также праздничными днями являются День труда и День победы. Из-за того, что православная Пасха в этом году приходится на 28 апреля, в Украине нерабочим является также и понедельник 29 апреля. Вторник 30 апреля также нерабочий, правда, его придется отрабатывать в субботу 11 мая.

Таким образом, у украинцев «майские» выходные в основном придутся на апрель: украинцы, которые работают пять дней в неделю, смогут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно.

В Польше в мае также ожидаются большие выходные: с 1 по 5 мая. 1 мая – День труда, 3 мая в Польше отмечается День Конституции, 2 мая – обычный нерабочий день. Кстати, следует помнить, что магазины в Польше не будут работать не только 1 и 3 мая, но и 5 мая – в связи с местным запретом на торговлю по воскресеньям.

В Литве праздничным днем является среда 1 мая – День трудящихся.

В Латвии День труда 1 мая также является государственным праздником. 4 мая – День провозглашения Декларации независимости Латвии. Поскольку праздник совпал с субботой, то выходной день переносится на понедельник, 6 мая. Таким образом, латыши в мае будут отдыхать с 4 по 6 мая включительно.