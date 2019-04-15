Выборы в Финляндии: социал-демократы и правые набрали почти поровну голосов 4 15.04.2019, 8:30

Социал-демократическая партия победила с перевесом в 0,2%.

Социал-демократическая партия Финляндии выиграла парламентские выборы, набрав 17,7% голосов - всего на 0,2% больше, чем их ближайший конкурент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Социал-демократы получили 40 мест в парламенте (+6 сравнению с выборами 2015 года). "Впервые с 1999 года мы являемся крупнейшей партией в Финляндии", - заявил лидер СДП Антти Ринне.

Второе место заняла крайне правая партия "Истинные финны", набравшая 17,5% голосов. Она получит 39 мест в парламенте (+1). Партия известна своей антимигрантские риторикой.

Третьей стала консервативная Коалиционная партия - 17,0% голосов и 38 мест в парламенте.

Партия премьер-министра Юхи Сипила "Центр" потерпела историческое поражение, потеряв 18 мест с результатом 13,8% голосов.

Результат выборов обещает непростые переговоры по формированию правительства. Всего в парламент попали восемь партий, еще до выборов все партии исключили создание союза с "Истинными финнами".

Впервые за более чем столетие на выборах в Финляндии ни одна партия не получила более 20% голосов.

Финские СМИ отмечают, что ни один русскоязычный кандидат не прошел в парламент. Больше всех голосов (1935) набрал представитель Коалиционной партии Даниэль Сазонов, который баллотировался по избирательному округу Хельсинки.