Названы время и место встречи Путина с Ким Чен Ыном 2 15.04.2019, 10:43

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Ким Чен Ын

Встреча двух диктаторов запланирована накануне форума «Один пояс – один путь».

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает в понедельник, 15 апреля, информационное агентство Yonhap со ссылкой на собственные информированные источники (перевод – zn.ua).

26-27 апреля Путин будет во Владивостоке, откуда отправится в Пекин для традиционного присутствия на форуме "Один пояс – один путь". Предполагается, что в это же время во Владивосток прибудет и Ким Чен Ын, чтобы провести с российским президентом личную встречу.

Северокорейский лидер планирует заручиться поддержкой Кремля, чтобы успешнее давить на президента США Трампа после провального саммита в Ханое.

Ранее появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен посетить Москву на фоне неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, где стороны не смогли прийти к общему знаменателю касательно денуклеаризации. Трамп и Ким не договорились о денуклеаризацииСеверной Кореи, однако Ким заявил, что заверил Трампа, что хочет "избавиться от своей ядерной программы". Саммит США-КНДР завершили досрочно, однако, по данным северокорейских СМИ, Дональд Трамп и Ким Чен Ын успели договориться о новой встрече.