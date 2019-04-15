«Белорусам можно многому поучиться у литовцев» 1 15.04.2019, 15:10

Как в Литве относятся к исторической памяти.

Сползавшая вниз на протяжении двух лет башня Гедимина открыла под собой массовое захоронение повстанцев. Через два года оказалось, что один из скелетов принадлежит Кастусю Калиновскому. Литва предлагает кооперацию в определении дальнейшей судьбы останков и их мемориализации, но белорусские власти – по крайней мере публично – не проявляют бурного интереса к теме. О транспортировке останков в Беларусь, где похоронен старший брат Калиновского Виктор, речь точно не идет, пишет «БелГазета».

Сползавшая вниз на протяжении двух лет башня Гедимина открыла под собой массовое захоронение повстанцев. Через два года оказалось, что один из скелетов принадлежит Кастусю Калиновскому. Литва предлагает кооперацию в определении дальнейшей судьбы останков и их мемориализации, но белорусские власти – по крайней мере публично – не проявляют бурного интереса к теме. О транспортировке останков в Беларусь, где похоронен старший брат Калиновского Виктор, речь точно не идет.

«Белорусам можно многому поучиться у литовцев»

В будний день на Замковой горе редкий белорусский турист, предпочитающий осмотр культурных достопримечательностей посещению «Акрополиса», заговорит о Калиновском

Недалеко от улицы Тадеуша Костюшки, у самого берега реки Вилии, или Няриса, как здесь ее называют, сидят трое мужчин. Их взгляд обращен на Замковую гору и расположенную на ней башню Гедимина – главный символ не только этого города, но и всей страны.

Это – национальные герои Литвы, братья Йонас, Антанас и Пятрас Вилейшисы. Они не застали всех разрушений и реноваций, случившихся с башней и горой с середины прошлого века, но смогли почти воочию увидеть ее крах. Памятник им был установлен здесь в прошлом году. Прохожие не останавливаются – спешат по своим делам. Их история рядом с ними и никуда не делась.

«Белорусам можно многому поучиться у литовцев, – делится своими соображениями студент из Минска, который учится в Вильнюсе. – Я не скажу, что жить в столице Литвы мне нравится намного больше, чем в родном городе. Но здесь я себя по-другому чувствую, я вижу некоторые вещи, которых никогда не замечал на родине. Мне нравится наблюдать за литовцами. И среди них почти всегда можно узнать белоруса. Даже чисто внешне, а особенно по манерам, по походке, по жестам, по мимике мы отличаемся».

Замковая гора всегда была склонна к оползням: стабильно и с периодичностью в несколько сотен лет страдали прохожие, страдала гора, страдала башня. После оползня 2010 года, когда башня начала буквально сползать вниз, предприимчивые власти Вильнюса решили вплотную заняться геологией достопримечательности.

Первое время ушло на выявление причин, среди которых называлось и глобальное потепление с участившимися дождями, и земельные работы, проходившие неподалеку, и деревья, раскачивающие корнями почву. Пока по каждому из пунктов шли споры, состояние культурного наследия не улучшалось. «Долго копали, ремонт и ремонт, стройка и стройка, – вспоминает местный житель, – но видите, оказалось, что не зря».

В 2013-м гору решили очистить от деревьев: убирали сначала постепенно, потом все сразу. Как оказалось, деревья не столько раскачивали, сколько удерживали гору в цельном состоянии – оползни продолжились, но теперь еще и на южном склоне. Неуверенные попытки укрепить гору продолжались в течение следующих трех лет, пока в 2016-м сразу два крупных оползня не вынудили местную власть перевести памятник в чрезвычайный режим, периодически и надолго закрывая гору для посещения.

Все это время там с разной интенсивностью трудились специалисты, и на протяжении двух лет туристы могли наблюдать постоянные строительные работы, специальную технику и время от времени обваливающуюся почву. Процесс шел, но затраты на реконструкцию увеличивались: сначала счет был на сотни тысяч евро, потом – на миллионы.

Справка: Гедимин (ок. 1275 – декабрь 1341) – великий князь литовский с 1316-го по 1341-й гг., основатель династии Гедиминовичей. Его имя носит самый известный исторический памятник Литвы – башня Гедимина в Вильнюсе, которая расположена в западной части Замковой горы, находящейся в историческом центре города и возвышающейся на 48 м от подошвы (143 метра над уровнем моря). Башня в три этажа восьмиугольной формы (нижняя часть четырехугольная), высотой 20 м, сложена из нетесаного бутового камня и красного кирпича. Над башней на флагштоке развевается государственный флаг Литвы. Со смотровой площадки наверху открывается вид на Старый город и долину Вилии.

Нынешним летом гору и башню снова открыли для гостей столицы. За два года на восстановление ушло 3,7 млн евро, что почти в 10 раз больше изначально запланированного, а работы по благоустройству будут продолжаться до 2022 года. Пока гора выглядит стабильно, но шрамы минувших дней дают о себе знать: то тут, то там виднеется укрепляющая сетка, осыпавшиеся области заполнены щебнем. В любом случае напряжение спало, а жители Вильнюса, для которых башня Гедимина не менее значима, чем для парижан – Эйфелева, вздохнули с овздохнули с облегчением.

А недавно вздохнули, но уже с удивлением, белорусы. В 2017-м, как раз, когда гору закрыли для посещения по техническим причинам после двух сильных оползней, рабочие заметили человеческие останки. Была привлечена команда археологов, которая продолжила раскопки, обнаружив суммарно более 20 тел – все были казнены через повешение или расстрел и похоронены без обозначений.

Место, где проводились раскопки, для обычных посетителей на данный момент огорожено забором, закрыто, табличка гласит о том, что внутри проводятся конструкционные работы. С воздуха же еще осенью было отчетливо видно место обнаружения тел.

Спустя два года, всего пару недель назад, Вильнюсский университет сообщил о результатах анализа найденных останков – одним из них оказался Кастусь Калиновский, поляк по происхождению, многим белорусам он известен как борец за свободу, писатель и основоположник белорусской публицистики. Будучи сторонником польского освободительного движения против царской власти, Калиновский сыграл важную роль и в истории соседних государств: Беларуси и Литвы.