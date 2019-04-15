Представитель Нотр-Дам де Пари признал почти полное уничтожение здания 3 15.04.2019, 22:40

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Фото: Thibault Camus / AP

Все деревянные интерьеры собора Парижской Богоматери оказались охвачены огнем.

Представитель собора Парижской Богоматери Андре Фено оценил состояние здания после пожара, передает Le Monde. По его словам, все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены, передает РБК.

«Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, ничего не останется», — рассказал он изданию.

При пожаре полностью обрушились крыша здания и шпиль, установленный в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. Журналист издания Liberation Жером Лёфийятр рассказал, что в соборе также обрушились колонны в нефе. Le Parisien сообщает, что огонь успел перекинуться на левую башню фасада.

#notreDame le feu a maintenant gagné la tour de gauche pic.twitter.com/XLdLd824Gy — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) April 15, 2019

Эмманюэль Грегуар, вице-мэр Парижа, признал, что огонь нанес «колоссальный ущерб зданию». По его словам, местные власти сформировали специальную комиссию, которая займется попытками сохранения произведений искусства, находящимися внутри собора. Приоритет экстренные службы отдали защите туристов и жителей города от риска обрушения здания, добавил он.

UNESCO в официальном Twitter сообщила, что организация намерена работать совместно с властями Франции над восстановлением собора. Нотр-Дам де Пари с 1991 года включен в список Всемирного наследия UNESCO.

Строительство собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) началось в 1163 году и закончилось в XIV веке. Он является кафедральным собором архиепархии Парижа и одной из главных достопримечательностей столицы Франции. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно собор посещают до 13 млн туристов.