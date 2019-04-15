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В Украине рост экспорта товаров опередил импорт

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  • 15.04.2019, 22:55
Фото: Getty Images

Украина вела торговлю с 202 странами мира.

Внешний товарооборот Украины в январе-феврале 2019 года составил $16,67 млрд. Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины, обнародованные в понедельник, 15 апреля, передает korrespondent.net.

Так, экспорт товаров составил $7,95 млрд, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом импорт в январе-феврале составлял $8,72 млрд. Это на 7,6% больше, чем годом ранее.

Отрицательное сальдо составило в $760 млн (в январе-феврале 2018 года отрицательное – $727,4 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале 2018 года – 0,91). Украина вела торговлю с 202 странами мира.

Больше всего в январе-феврале 2019 года Украина экспортировала продуктов растительного происхождения (25% от общего объема экспорта на сумму $1,98 млрд), недрагоценных металлов и изделий из них (23,8%, на сумму $1,89 млрд), а также также жиров и масел (9,4%, на сумму $748,4 млн).


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