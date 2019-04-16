«Назвала сумму в $100 и объяснила, как положить в карманчик» 35 16.04.2019, 8:31

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Без взяток в Беларуси не выжить?

За обследование и консультацию – 50 долларов, за операцию минимум 100… Медицина у нас бесплатная, но тарифы благодарности медикам знают все, кто бывал в больницах, сообщает «Белсат». Одним намекают на необходимость благодарности, а другие и сами готовы принести. Так кто больше виноват: тот, кто несет, или тот, кто принимает?

«Женщина назвала, что 100 долларов, и объяснила как положить в карманчик. Мы вместе зашли с ней в кабинет к этому врачу, он вот так отодвинул карманчик, я ему тихонечко положила. Все, меня прооперировали. Совсем другое отношение», – рассказывает о своих приключениях в больнице Анжелика Калатозишвили.

Отблагодарить доктора ее научила медработница из другого отделения больницы. До сих пор женщина несколько раз ложилась на операцию для удаления опухоли на лице, но операции под общим наркозом каждый раз мешал низкий гемоглобин.

Те же самые показатели гемоглобина сразу после появления денег в кармане доктора перестали быть проблемой. Но этим не закончилось. Во время выписки та же женщина подошла к Анжелике снова.

«Открыла кабинетик, завела. Ты понимаешь, говорит, этого мало, операция у тебя была серьезная, надо еще поблагодарить. Говорю: так у меня нет, у меня только осталось на дорогу. – Ну, думай, где взять», – вспоминает Анжелика тот диалог.

Больше Анжелика благодарности принципиально не раздает. Медики долго лечили ее от рака, когда нужно было от остеопороза, испортили здоровье. Из-за этого женщина стала инвалидом I группы, с трудом перемещается, а в домашних делах не может обойтись без социального работника. Раздачу благодарностей Анжелика наблюдала даже в областном онкологическом диспансере.

Теоретически все знают разницу между взяткой и благодарностью за хорошо выполненную работу. Юридически взяткой считается даже 1 доллар, который мы передаем должностному лицу в связи с его или ее должностными обязанностями. А государственным служащим и подарки ограничены.

Любой сувенир дороже 5 базовых величин, то есть 127,5 рублей, нужно сдавать государству. Должностному лицу, которое не работает на государственной службе, можно сделать подарок, но между подарком и работой того лица не должно прослеживаться никакой связи.

«Нянечка если будет принимать шоколадки за то, что будет за кем-то хорошо ухаживать, или ей денежки в карманчик по рублю будут платить, то это не взятка, она не должностное лицо. Но это основание для ее увольнения, потому что она нарушает свои служебные обязанности», – объясняет разницу юрист Белорусского Хельсинкского комитета Тамара Сидоренко.

Взятка, которую принимает работник государственной организации, который не считается должностным лицом, – просто учитель, например, называется незаконным вознаграждением. И наказывается лишением свободы до 3 лет.

Дача взятки – это преступление, а дача незаконного вознаграждения недолжностному лицу – нет. То есть вы можете дать деньги доктору, учителю или воспитателю в садике за их работу. А он должен отказаться, чтобы не потерять работу. Но, давая «благодарность», мы сами поддерживаем бесконечное колесо бытовой коррупции. И каждый по своим причинам.

«Такой своеобразный перенос. Когда человек имеет свой опыт, он понимает, что он бы не делал качественно свою работу, если ему за нее что-то не давали или не доплачивали. И он видит всех людей с такими же ценностями», – выделяет одну из причин психолог Татьяна Полховская.

У одних от отцов и дедов передалась тяга задобрить человека, наделенного властью. Кто-то может видеть везде врагов и пытается за взятку гарантировать себе безопасность. А другие просто боятся конфликтов. Выход один – перестать бояться.

«Но я бы для начала проанализировала себя соответственно с этими причинами, что я называла. Поняла бы, что именно во мне заставляет давать эти конфеты, алкоголь или еще что-то государственным служащим. И потом уже пыталась бы справиться с этой причиной», – советует Татьяна.

Начинать нужно с себя – убить в себе коррупционера, принципиально не давать взятки. Пока что смело можно говорить, что борьба с коррупцией в стране закончилась победой коррупции.