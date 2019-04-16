Александр Абляк: Получается наоборот – людей в Бресте выходит еще больше 1 16.04.2019, 9:29

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Экологические акции уже давно стали политическими.

14 апреля в центре Бреста на протест против аккумуляторного завода вышли несколько сотен человек. Несмотря на то, что участники акции пытались отбивать соратников от людей в штатском, семь участников шествия попали в изолятор временного содержания. Один из задержанных, Александр Абляк, рассказал в прямом эфире «Белсата», почему власти стали действовать более жестко - и к чему это стало приводить.

Брестчанин Александр Абляк, который стал лидером протеста в минувшее воскресенье, в эфире «Горячего комментария» заявил, что задержания 14 апреля - попытка властей «запугать людей, чтобы меньше выходило на улицы, чтобы протесты закончились».

Преследование Сергея Петрухина, которому грозит до двух лет «химии», брестчанин объяснил желанием властей помешать блогеру освещать эти акции и самому участвовать в них.

По мнению активиста, экологические акции, которыми сначала были выступления против строительства аккумуляторного завода, уже давно стали политическими.

«То, что начали делать власти и «правоохранители», свидетельствует о том, что без политики здесь никак не обойтись. Причем, сами власти нас туда и тянут», - считает Абляк.

Активист уверен, что массовые акции в течение последних недель - эффект действия властей.

«Они пытаются нас запугать, а происходит все наоборот: людей выходит еще больше», - добавил Александр Абляк.