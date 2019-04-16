Мозгозамещение 3 Евгений Ихлов

16.04.2019, 12:07

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Евгений Ихлов

Фото: RFE/RL

Как объяснить приступ сталинолатрии в РФ.

У меня вышла краткая дискуссия с недавним подсудимым демонстрантом - уважаемым писателем Романом Эмильевичем Арбитманом по поводу новых данных Левада-центра о невиданном всплеске в России сталинолатрии...

В своей привычке видеть, что "стакан наполовину полон" и принципиальному неприятию алармизма, я проинтерпретировал эти данные как раз как признак роста оппозиционности и радикализации настроений - что 2/3 россиян мечтают о расстрелах начальства.

На ответную реплику о том, что отвечавшие не думают, что сами кровожадные "маленькие люди" станут если не первыми, то вторыми жертвами массового террора, я ответил, что они - вообще не думают.

Теперь я хочу развить свою мысль: люди, которые способны смотреть с четвертьчасовым интервалом передачи о том, что "коварные американцы всех обманывают - они не были на Луне" и о том, что "коварные американцы всех обманывают - на Луне они встречались с пришельцами, но скрывают свои контакты от человечества" - вообще не думают, в принципе... Им мозги "импортнозаместили"...

В том же ряду рассказы о тайной эсэсовской базе немецких летающих тарелок в Антарктиде - вопроса: почему её не сделать (что куда технически проще) в альпийских пещерах и не разогнать армады летающих крепостей союзников, в щепки разносящих города рейха, зрители таких передач себе не задают... "Спи, мой разум, усни, в доме погасли огни..."

Евгений Ихлов, «Фейсбук»