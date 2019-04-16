В Литве могут значительно подешеветь лекарства 5 16.04.2019, 12:28

Иллюстрационное фото

Правительство страны готовит сеть государственных аптек.

В результате попыток правительства Литвы отрегулировать рынок лекарств и ограничить сверхдоходы владельцев сетей аптек, в стране могут появиться государственные аптеки. За подробностями сайт Charter97.org обратился к Мигле Домейкене, главе фармацевтического подразделения министерства здравоохранения Литвы.

- Откуда появилась идея государственных аптек?

- Идея расширить функции больничных аптек, то есть разрешить продажу лекарств для жителей, направлена на улучшение доступности самых дешевых лекарств, особенно для тех, кто лечится в домашних условиях.

Медицинские учреждения приобретают все лекарства через открытый тендер, оценивая критерий самой низкой цены, поэтому они покупают только самые дешевые продукты.

В свою очередь, общественные аптеки покупают без участия в открытом тендере и формируют ассортимент для получения максимальной прибыли, поэтому они часто приобретают лекарства, которые являются наиболее финансово выгодными для них, но не всегда являются самыми дешевыми для пациента.

- То есть, пациенты получат доступ к более дешевым аналогам дорогих лекарств?

- В настоящее время в Литве в зависимости от количества ежедневного приема лекарственных препаратов используются только около 64% дженериков (лекарственное средство, содержащее химическое вещество - активную фармацевтическую субстанцию, идентичную запатентованному компанией - первоначальным разработчиком лекарственного средства - ред.), тогда как в Швеции их – более 90%. Поэтому необходимо поощрять покупку лекарств по самым низким ценам.

Продажи наиболее экономически недорогих лекарств в Литве также значительно отстают от скандинавских стран. К примеру, в Литве продается лишь от 13 до 33 процентов дешевых лекарств, в то же самое время как в скандинавских странах это уже от 85 до 90 процентов.

- Чтобы не быть голословной, вы могли бы привести пример?

- Например, в результате обострения конкуренции в сегменте компенсации цены на сердечно-сосудистые препараты будут снижаться, поскольку медицинские препараты в этой группе компенсирующих лекарств используют до 65 процентов пациентов.

Следует отметить, что в группе кардиологических лекарственных средств большая часть используемых лекарств уже является дженериками. Более 80 процентов лекарственных препаратов, используемых в кардиологии, производится двумя или более производителями, и поэтому крайне важно способствовать появлению конкуренции в таких группах.

Приблизительно 40 миллионов евро было потрачено на компенсацию этой группы кардиологических лекарственных средств из Фонда обязательного медицинского страхования (PSF) только за один год, а сами пациенты заплатили более 23 миллионов евро.

- И что из этого?

- Поощряя производителей конкурировать, мы добьемся того, что будут стремиться к тому, чтобы их лекарства были самыми дешевыми в данной группе компенсируемых медикаментов. В результате нам получится сэкономить бюджет Фонда обязательного медицинского страхования, который будет использоваться для включения новых инновационных лекарств в систему компенсации.

Например, в 2018 году было включено в схему компенсации 45 активных веществ для лечения серьезных заболеваний, на их компенсацию для больных было потрачено18 миллионов евро. В том случае, если больничные аптеки получат разрешение продавать медикаменты пациентам, которые лечатся дома, ожидается, что производители лекарственных препаратов будут еще более активно конкурировать между собой, что приведет не только к снижению стоимости компенсирующих лекарств и экономии бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, но также к снижению стоимости и доступа к не подлежащим возмещению лекарствам для пациентов.

- Откуда планируется получить деньги на финансирование государственных аптек?

- Государственная или же иначе больничная аптека является структурным подразделением медицинского учреждения, и работающие там специалисты также являются сотрудниками этого учреждения. Поэтому не следует говорить о каком-либо финансировании больничной аптеки, так как источники финансирования для этого подразделения такие же, как и для других учреждений здравоохранения. Как и прежде, руководители медицинских учреждений решают, нужно ли создавать структурное подразделение - больничную аптеку.

- Когда такие аптеки появятся?

- Проект закона о внесении изменений в закон о фармации, подготовленный депутатами Сейма, предусматривал, что срок вступления в силу закона должен был бы быть 1 января 2019 года, так как проект был подготовлен в апреле 2018 года.

Срок для вступления закона в силу должен быть скорректирован таким образом, чтобы обеспечить разумные сроки для разработки имплементирующего законодательства.

После вступления в силу вышеупомянутой поправки к закону руководители медицинских учреждений примут решение о необходимости создания структурного подразделения, больничной аптеки, и примут соответствующие решения.