Между Зеленским и Порошенко 6 Иван Верстюк, «Новое время»

16.04.2019, 12:42

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Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Фото: Утро.ру

Логика украинских выборов спорная, но именно ею зачастую пользуется электорат.

То, что Владимир Зеленский, согласно рейтингам, выигрывает почти всухую у Петра Порошенко во втором туре, можно сравнить с футбольным счетом 3:0. Теоретически, отыграться можно, но на практике сложно.

Я попытался понять логику тех, кто голосует за Зеленского, и логику тех, кто голосует за Порошенко. Опросил большое количество людей – от бывших одноклассников до соседей по этажу.

Вывод опроса несколько озадачил. Как показала моя крафтовая социология, люди с зарплатой до 30 тыс. грн в месяц хотят голосовать за Зеленского, а люди с зарплатой выше этого уровня – за Порошенко.

Поскольку большинство украинцев получают меньше 30 тыс. грн, неудивительно, что Зеленский – лидер президентской гонки.

Я начал разбираться. Украинцам свойственно винить в бедах своей жизни не себя, а кого-то другого – родителей, не обеспечивших достойным наследством. Друзей, которым порой не интересны твои личные проблемы. Политиков, находящихся у властного руля.

Если у украинца 30-40 лет нет собственной квартиры, то он винит в этом не себя, а президента Порошенко. Мол, тот слишком медленно проводит экономические реформы, а сам при этом богатеет. Логика, конечно, спорная, но именно ею зачастую пользуется электорат.

Скажем, у тебя в многоэтажном доме в не самом гламурном районе сломался лифт, и ты поднимаешься на свой этаж по неосвещенной лестнице. По пути замечаешь использованные шприцы в подъезде. Кто в этом виноват? "Президент!" – отвечают самим себе многие украинцы.

Ты выходишь с сыном или дочерью в выходной день прогуляться в парк, а там под каждым деревом компания жарит шашлыки на мангале, пьет водку и громко матерится. Кто виноват в деградации культуры городской жизни? Все так же, президент.

Но вряд ли Порошенко виноват в том, что ты упускаешь карьерные возможности. Тебе предлагают интересную и перспективную работу, но тебе лень оторвать одно место от дивана – в результате ты оказываешься в проигрыше. Но психологически куда легче обвинить действующую власть в том, что, приходя в торговый центр, ты скромно покупаешь себе набор продуктов на неделю и проходишь мимо магазинов с одеждой и техникой.

Разделение электората по принципу личных доходов – вполне привычное явление в развитых странах. Так, в США люди победнее традиционно голосуют за демократов, а побогаче – за республиканцев. Эту логику нарушают лишь религиозные предпочтения американцев. То же в плане доходов и политических взглядов творится в Великобритании с электоратом лейбористов и консерваторов.

Считать людей с высокими доходами сливками украинского общества, наверное, неправильно. Я слишком часто видел, как в нашей коррумпированной стране миллионы оказывались у тех, кто их не заслужил. Поэтому доверять политическим взглядам человека лишь по той простой причине, что он достиг финансового благополучия, я бы не стал.

Но тут важно другое. Все те украинцы, которые крайне недовольны своими доходами, надеются, что новый президент – в данном случае, Зеленский – вырвет их из пропасти бедности. А это очень спорная логика.

Я не буду утверждать, что Зеленский справится с президентскими обязанностями хуже, чем это делал Порошенко. Время покажет. Но чтобы начать больше зарабатывать и повысить комфорт собственной жизни, недостаточно сходить на избирательный участок 21 апреля и поставить там галочку. Нужно постоянно работать над своим образованием, расширять круг профессиональных связей, следить за глобальными трендами на том рынке, на котором ты работаешь.

Не совсем правильно ожидать, что новоизбранный президент Зеленский даст команду работодателю повысить тебе зарплату в два раза. Экономика так не работает. Да, макропроцессы в украинской политике имеют прямое влияние на микроуровень конкретно твоей жизни. Но надо различать, где сам сплоховал, а где власть налажала.

21 апреля жизнь не заканчивается. Кто бы ни стал президентом, Украине все равно придется продолжать сложный путь развития. Достигать динамики экономического роста выше 5%, пытаться привлекать инвестиции от Норвежского фонда благосостояния и крупных международных компания в отраслях от энергетики до недвижимости, наводить порядок в Киевском окружном административном суде и, вообще, всех районных судах.

Президентские выборы – это очень важно. Но не менее важен и тот выбор – потребительский, культурный, мировоззренческий – который каждый из украинцев ежедневно делает в конкретных условиях конкретной частной жизни.

Иван Верстюк, «Новое время»