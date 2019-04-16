Литва и Россия: откроется ли очередной фронт дипломатической войны? 16.04.2019, 13:40

Анджей Пукшто

Литовского посла отозвали из РФ в том числе и из-за угроз.

Несколько дней назад, министерство иностранных дел Литвы приняло решение отозвать посла из России.

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к Анджею Пукшто, литовскому политологу, главе кафедры политологии университета Витаутаса Великого в Каунасе.

- Что послужило причиной отзыва посла Литвы в России?

- Ремигиюса Мотузаса, литовского посла в России, МИД Литвы отозвал на консультации, которые будут продолжаться в течение семи дней. Причиной, по которой МИД решился пойти на такой шаг, является то, что посол проходит как специальный свидетель (статус специального свидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно - ред.) по коррупционному делу о выдаче визы в зону Шенген Ринату Насырову, бизнесмену и владельцу одного из российских банков. Делом занимается служба специальных расследований.

- Это основная причина, из-за которой МИД решил отозвать посла?

- Нет. Есть еще одна. Вопрос обеспечения безопасности сотрудникам посольства Литвы в Москве, в адрес которых после того, как литовский суд огласил вердикт по делу о событиях 13 января 1991 года (советские военные взяли штурмом вильнюсский телецентр - ред.), посыпались угрозы. Вынесенным 27 марта приговором суда в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины заочно были осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет. Среди осужденных – Дмитрий Язов, занимавший во время трагических событий в Вильнюсе пост министра обороны СССР.

Совокупность всех событий, собственно говоря, и привела к тому, что во внешнеполитическом ведомстве Литвы, приняли решение отозвать посла для консультаций.

- Отношения между Вильнюсом и Москвой ждет очередной виток напряженности?

- Пока что точно ответить на этот вопрос мне не представляется возможным, потому что в современной истории отношений между Вильнюсом и Кремлем неоднократно случались периоды напряженности. Конкретно в этом случае могу лишь сказать, что надеюсь, что получится избежать открытия очередного фронта дипломатической войны.

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