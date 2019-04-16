Назван продукт, помогающий сохранить ясную память на долгие годы 2 16.04.2019, 16:44

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Его свойста подтвердил новый эксперимент ученых из Луисвиллского университета в США.

Американские исследователи установили, что чеснок является незаменимым помощником в борьбе с возрастными изменениями мозга. Это подтвердил новый эксперимент учёных из Луисвиллского университета в США, пишет orthodox.od.ua.

Микробиологи давно говорили о том, что здоровая микрофлора кишечника благотворно влияет на общее состояние организма. Однако недавно удалось установить прямую связь между кишечной микрофлорой и когнитивными функциями мозга. Результаты последних исследований американцев были представлены на ежегодном собрании Американского физиологического общества.

«Введение в рацион чеснока, который содержит соединения, называемые аллил сульфиды, помогает сохранить здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, улучшить когнитивные способности у пожилых людей», — цитирует Eurekalert одного из авторов эксперимента, доктора Джиортимия Бехера.

Эксперимент проводили на лабораторных мышах. В ходе него двухлетним грызунам (что соответствует человеческому возрасту примерно 56–69 лет) ввели в рацион добавку аллил сульфида. После чего их сравнили с мышами-ровесницами и более молодыми особями. Учёные выяснили, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, нежели особи из контрольной группы, которым не вводили в рацион эту биодобавку.

Учёные также установили, что за снижение когнитивных функций мозга, вероятнее всего, отвечает пониженная экспрессия генов NDNF (нейротрофический фактор мозга, отвечающий за его питание). Биодобавка с чесноком, как оказалось, улучшила питание мозга грызунов, увеличив экспрессию генов NDNF.

Положительные результаты, полученные в ходе экспериментов на мышах, позволят учёным и дальше заниматься решением поставленной задачи. Возможно, в скором будущем проблемы с памятью удастся решать гораздо более простым и доступным способом — съев пару зубков чеснока за обедом.