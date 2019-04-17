Судят экс-заместителя председателя Мингорисполкома, который «любил своего президента» 13 17.04.2019, 11:55

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Андрей Доморацкий

Фото: «Радыё Свабода»

В суде Центрального района Минска начался суд над Андреем Домарацким.

Oн до 2017 года работал заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета, передает «Радыё Свабода».

На эту должность Андрея Домарацкого рекомендовал бывший глава городской администрации Николай Ладутько.

Андрей Доморацкий находится под арестом с мая 2018 года. Чиновника обвиняют в краже через злоупотребление полномочиями и получении взятки; ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

От родственников известно, что вины ни по одному из обвинений во время следствия Андрей Доморацкий не признал. В письмах он настаивает на невиновности и пишет, что «всегда работал честно и любил своего президента, а сейчас все равно стал врагом народа», - рассказывали его родственники.

Коррупционные скандалы в Минском горисполкоме

В конце 2018 года на совещании у Лукашенко в связи с коррупционными скандалами в Мингорисполкоме были упомянуты имена Андрея Доморацкого и его подчиненного Сергея Борисевича. Месяц назад Сергей Борисевич, бывший начальник управления Мингорисполкома, был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 14 годам заключения.

По приговору суда, он организовал систему «откатов», в том числе от руководителей школьных столовых. Борисевич на суде говорил, что Доморацкий давил на него, заставлял брать взятки, чтобы потом делиться с ним. Однако Андрей Доморацкий, выступая на том процессе как свидетель, это опроверг.

Это не первый суд над бывшими высокопоставленными чиновниками Мингорисполкома. В 2013 году на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества был осужден заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев, который, по данным следствия, пытался получить взятку в полмиллиона долларов от чешской фирмы, что планировала построить под Минском завод для переработки мусора. На суде выяснилось, что деньги Васильеву передавались над надзором КГБ.

В марте сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали после получения взятки в 4 тысячи долларов США председателя комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома Павла Лучыновича.