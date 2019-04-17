Медведев заявил о передаче Беларуси предложений по «интеграции» с Россией 20 17.04.2019, 15:17

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Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр РФ напомнил о 20-летии договора о «союзном государстве».

Беларуси переданы разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции, Минск остается ведущим партнером Москвы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства перед Госдумой. Видеозапись мероприятия доступна на YouTube, пишет tut.by.

Медведев напомнил, что в этом году исполняется 20 лет договору России и Беларуси о «союзном государстве». «Этот договор является фундаментом нашего интеграционного проекта с Беларусью», — отметил он.

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, но они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — рассказал премьер-министр. Он добавил, что ведомства двух стран продолжают контактировать по этому вопросу.

Медведев также добавил, что для России Беларусь остается очень важным рынком. При этом премьер РФ акцентировал внимание на том, что никакие решения не пересмотрены и не отменены. «Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество, но при этом мы должны, естественно, помнить, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодно», — сказал он, заметив, что именно на этих принципах и выстраивается двусторонний диалог, в том числе на уровне президентов и премьеров.

Медведев отметил, что дискуссия по вопросу интеграции будут продолжаться. «Эти переговоры будут продолжены по всем направлениям, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран», — заключил премьер-министр России.