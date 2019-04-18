«Платят $100 и ждут, пока уволимся» 1 18.04.2019, 13:35

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Что происходит на заводе, выполняющем заказы для БелАЭС.

Завод электромонтажных изделий (ЗЭИ), входящий в ОАО «Белэлектромонтаж», простаивает, а с работниками не хотят продлевать контракты, сообщает «Белсат».

В редакцию телеканала обратился рабочий Виктор (имя изменено для безопасности) с просьбой распространить информацию о ситуации на предприятии.

Виктор посвятил заводу более десяти лет. Сейчас, говорит мужчина, состояние критическое – руководство начало «экономить»: почти всех перевели на 2/3 ставки, урезали премии и выплаты за вредность. Он уверен, что не за горами и банкротство.

«С 2016 года нас перевели на четыре рабочие дня, пятницы неофициально сделали нерабочими. Проблемы начались в 2016 году, когда сменилось руководство. Сменился директор и главный инженер. А они привели с собой на руководящие посты своих приближенных и родственников.

В отделе маркетинга работает племянник заместителя директора. Руководство любит выпить, даже во время работы случается. Директор использует служебный автомобиль, ездить на нем на рыбалку, на дачу, свои дела решает. А его «Santa Fe» стоит уже год пылится на территории завода. Говорит, что нет денег на техосмотр».

Воды и электроэнергии нет, зарплата – 200 рублей

Задолженности настолько велики, что на производстве отключили горячую воду и электроэнергию. Работники моются водой из бойлеров, а кому не хватает воды, идут домой грязные.

«Задолженность за электроэнергию – около 500 000 рублей. То есть полностью отключенное предприятие. Мол, надо экономить, чтобы дальше в минус не уходить. Зарплату выплачивают поздно, после 25 числа, а иногда и 1-го. А до этого срока надо же жировку заплатить, кредиты.

Иногда разделяют зарплату на три части. Раньше выходило чистыми более 500 рублей. В этом месяце меньше выйдет, а в следующем, по моим подсчетам, в лучшем случае будет только 200 рублей. Раньше зарплата была по 800-900 рублей».

Отсутствие денег работникам объясняют тем, что «Белэлектромонтаж» забирает все деньги ЗЭИ, поэтому в организации нет средств купить металл.

«Но есть контракты, где металл свой, но руководство отказывается от предложений. Они ссылаются на гендиректора Петрушина.

Еще один аргумент – что у нас большой налог на землю, поэтому дороже продукция. Руководство планирует оставить несколько единиц оборудования, а остальное направят в мозырьский филиал, площади завода отдадут в аренду. Они уже выставили на продажу недвижимость завода».

Продукцию ЗЭИ с БелАЭС возвращают как металлолом

Главным покупателем производства завода последние несколько лет была Белорусская АЭС. Однако, по словам Виктора, по неизвестным причинам продукцию начали возвращать, а заказы БелАЭС сейчас выполняют россияне.

«Когда начали строить БелАЭС, руководство отказалось от других заказов, тем самым потеряв постоянных клиентов и партнеров. Начали покупать соответствующее оборудование. Взяли в лизинг дорогой станок, до сих пор не выплатили. В Речице оцинковывали металлоконструкции, но все возвращалось в очень плохом качестве.

Всех загоняли в Островец монтировать. Впоследствии оказалось что-то не так с этими конструкциями, начали демонтировать. Те металлоконструкции, которые поставлялись для укрепления кабелей, оцинкованные лотки, сейчас привозят обратно как металлолом.

Они не нужны. Они стояли там под открытым небом, испортились, сейчас их просто складируют. Не знают, что делать».

На несогласных начали давить, власти нарушений не нашли

Давить на рабочих начали после того, как они написали коллективную жалобу в администрацию Лукашенко и Комитет государственного контроля. По словам рабочих, новое руководство намеренно завышает цены продукции и деталей, в результате чего тендеры выигрывают мелкие частные фирмы, а у завода нет заказов и денег на оплату кредитов.

«Нам говорили, что трест нас тянет вниз, забирает деньги, которые завод заработал. У нас были собрания, все молчали. Мы спрашивали, почему никто ничего не делает, отдел маркетинга сидит на заднице, у нас даже сайта нет. Как кто-то может узнать о продукции?

Нам говорят, что сайт сделать – слишком дорого. Мы попросили написать письмо, чтобы отделиться от треста, а руководство говорит, что не знает, что писать. И однажды кто-то подбросил готовое письмо-жалобу в гардеробную, а рабочие собрали подписи и направили в администрацию».

Администрация перенаправила письмо в Министерство архитектуры и строительства, откуда пришел ответ, что все в рамках закона, завышенных цен на продукцию нет, на предприятии отсутствуют инновационные разработки, а на 2019 год запланировано «досудебное финансовое оздоровление» организации. Рассматривается также вариант оптимизации структуры через ее ликвидацию и присоединение к другому филиалу.

«Написали нам отписку. Когда увольнялся один из рабочих, его попросили написать заявление об увольнении по взаимному согласию сторон и приписать, что он соглашается на задержание оплаты.

То есть, чтобы ему заплатили не в течение трех дней, а в неизвестный срок, аргументируя тем, что денег нет. Не продлевают контракт руководителю энерго-механического отдела и многим другим. А большинство рабочих уже в возрасте».

Официальные комментарии предприятия

С генеральным директором «Белэлектромонтажа» Павлом Петрушиным связаться не удалось. Сначала он был на совещании, позже оказалось, что в командировке.

Попытка связаться с директором Завода электромонтажных изделий Владимиром Ковальчуком тоже не увенчалась успехом:

«Где-то он по предприятию ходит, а если ходит, значит, работает предприятие», – после долгой паузы ответила сотрудница отдела маркетинга.

Глава филиала «ЭМУ-13» «Белэлектромонтажа», который находится в Островце и заказывает продукцию ЗЭИ, рассказал belsat.eu, что не слышал о проблемах на заводе и опроверг, что продукцию возвращали.

«Мы никаких конструкций не возвращали, за другие филиалы ответить не могу. Мы до сих пор заказываем детали, но можно сказать, что все, что они должны были поставить, уже поставили.

Да, россияне тоже здесь работают – производят и строят, по тендеру ценами мы на одном уровне. У них своя документация, с ними подписан контракт, но почему они занимаются, а не белорусы, не знаю, не скажу».

История «Белэлектромонтажа» насчитывает 75 лет. Завод электромонтажных изделий выполнял заказы во время стройки национальной библиотеки, «Минск-Арены», дворца Независимости, калийных комбинатов в Солигорске и Туркменистане, модернизации стадиона «Динамо».