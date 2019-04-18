Горячий апрель Александр Мишин

18.04.2019, 13:53

Фото: Alain Pitton/NurPhoto/Getty Images

Рушатся союзные Путину обветшалые авторитарные режимы.

2019 год принес с собой новые турбулентные потоки в арабские страны Африки. Под натиском народных масс рушатся обветшалые авторитарные режимы, которые казались вечными и считались близкими союзниками России.

Буквально неделю назад ушел со своего поста ровесник президента Путина по времени пребывания посту главы государства – президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлик. Его в буквальном смысле унесло волной многомиллионной народной революции. Не успевая отойти от успеха алжирской революции 11 апреля мир стал свидетелем военного переворота в Судане, где пала 30-летняя диктатура президента Омара аль-Башира, который последние годы стремился стать близким соратником действующего кремлевского руководства.

Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика

Фото: EPA/UPG

На фоне утраты друзей в Алжире и Судане Москва активизировалась в Ливии, которая является буфером между ними. В разодранной двумя гражданскими войнами стране стартовала решающая схватка за контроль над столицей Триполи. От исхода этой битвы зависит станет ли ставленник россиян фельдмаршал Халифа Хафтар «новым Каддафи» или же так и останется лишь крайне влиятельным, но полулегальным полевым командиром из восточной части страны. От этого во многом будет зависеть будущая монолитность европейского проекта, особенно в контексте испытаний новым миграционным кризисом.

Алжир: миссия остановить обвал системы

Крайне важно помнить, что Алжир занимает крайне важное место во внешнеполитической игре России во всем средиземноморском регионе. В виду того, что страна относительно безболезненно пережила события первой волны «арабской весны» 2011 года в Кремле ее стали называть «антикризисным партнером». При этом не особо учитывался тот факт, что фактически именно Алжир стал первой страной арабского мира, которая еще в 1988-1990 гг. пережила «политическую перестройку», завершившуюся «черным десятилетием» гражданской войны 1991-2002 гг., унесшей до 200000 жизней.

Иными словами, действие той прививка просто продолжало действовать. Приход к власти в 1999 г. президента Абдель-Азиза Бутефлики отметилось установлением тесных торгово-экономических и политических российско-алжирских связей. Если в 2005 г. товарооборот между странами составлял 365 млн.$, то в настоящее время перевалил за 4,5 млрд.$. Официально именно экономика выступает фундаментом связей между странами. Россиян очень интересует нефтегазовый сектор Алжира, ведь страна находится на 11 месте в мире по запасам природного газа, и является третьим по значению поставщиком газа на рынок ЕС с долей в более, чем 10%. Алжир – прямой конкурент «Газпрома» на европейском рынке, и из-за усиления конкуренции за конечного потребителя россияне хотели бы очень потеснить алжирцев, расширив таким образом свое влияние.

Разгон демонстрации против режима президента Бутефлика, Алжир, 29 марта 2019.

Фото: EPA/UPG

Одним словом, дестабилизация Алжира и срыв поставок газа из этой страны очень играет на руку россиянам. В тоже время российские компании активно работают на алжирском рынке. Здесь можно увидеть, кроме Газпрома, также Росатом и Роснефть, но особенно активно работают российские оружейники.

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Еще в 2006 г. был заключен контракт на поставку военной техники стоимостью 7,5 млрд.$. Всего по контракту Россия должна была поставить в Алжир 36 истребителей МиГ-29СМТ, 28 истребителей Су-30, 14 учебно-боевых Як-130; 8 дивизионов ЗРК С-300; противотанковые комплексы «Метис» и «Корнет»; 300 танков Т-90. Подписаны также соглашения на модернизацию 36 самолетов МиГ-29, закупленных в 1990-х годах Алжиром у Белоруссии и Украины, а также 250 танков Т-72. Исходя из специфики сотрудничества между странами в сфере ВТС россиянам в значительной степени выгодно втягивание Алжира в различные внутренние и внешние конфликты с целью наращивания поставок оружия, именно эти поставки и составляют костяк торговых отношений между партнерами.

Кроме цели вытеснить Алжир с рынка газа ЕС Москва вынашивает идею разыгрывания карты дестабилизации республики с целью шантажа европейцев новыми потоками мигрантов. В последние годы алжирское правительство проводило жесткую политику в отношении нелегалов из других стран Африки, проникающих на ее территорию. Это закономерно, т.к. страна столкнулось с проблемой наплыва мигрантов из Сахеля и Западной Африки. Алжир стал едва ли не основным направление по людскому транзиту в европейском направлении, и лишь решительная политика правительства Бутефлики позволяла успешно управлять проблемой.

Сейчас же Алжир уже почти два месяца пребывает в состоянии внутренней дезорганизации, что может ослабить контроль на границах, и превратить его в удобнейшую перевалочную базу для нелегальной миграции, что выгодно Кремлю, всесторонне подпитывающему антимигрантские и антисистемные политические силы в странах ЕС, особенно накануне выборов в Европейских парламент, что даст очередной карт-бланш различным популистам в Европе.

Столкновения демонстрантов и полиции во время акции протеста против временного президента Абделькадера Бенсала, в Алжире, 12 апреля 2019.

Фото: EPA/UPG

В тоже время, глубочайший кризис правящего режима в Алжире несет для режима Путина и явные риски. Во-первых, это символ того, к чему ведет замшелое авторитарное правление, когда политические институты превращаются в закрытый мафиозный картель, отдаленный от народа. В итоге, военные, являющиеся основой алжирской государственной машины после принудительной отставки недееспособного президента Бутефлики 2 апреля 2019 г. едва смогли удержать страну от обвального падения в хаос. Но народ продолжает протесты, требуя отставки теперь еще «4Б»: премьер-министра Н. Бедуи, председателя Совета нации А. Бенсалеха, главы Конституционного совета Т. Белаиза, координатора правящей партии Фронт национального освобождения М. Бушареба. А также привлечения к ответственности братьев Бутефлики – Саида и Абдеррахамана, баснословно обогатившихся за последние два десятилетия.

В чем-то в Алжире разыгрывается один из возможных сценариев будущего российского режима, в котором произошло полнейшее замещение всех политических институтов исключительно брендом «Путин», который для России все, и без которого у нее нет будущего. Выходит, что дряхление Путина, его болезнь или его смерть могут погрузить РФ в состояние подобное текущему алжирскому кризису.

Второй проблемой для РФ ввиду эволюции режима в Алжире станет отказ страны от поддержки дипломатических контактов с режимом Асада. Именно Алжир долгое время был главным арабским союзником сирийского диктатора, и теперь эта ситуация может измениться. Также Алжир содействовал налаживанию тайных контактов между РФ, Турцией и Ираном, в том числе по вопросам координации политики на Ближнем Востоке, и теперь уход такого важного связующего посредника из арабского мира между ними может привести к дезорганизации и без того проблемной «тройки» Москва-Анкара-Тегеран. Еще одним моментом, связанным с ослаблением Алжира выступает самоустранение алжирцев из ливийских дел. Учитывая тот момент, что роль Алжира в данном конфликте была очень значимой теперь инициативу на себя, могут перехватить россияне.

Ливия: Москва пытается повернуть «арабскую весну» вспять

На фоне алжирской народной революции в сопредельной стране Ливии также начали разворачиваться весьма драматические события с активным вовлечением россиян.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ своим войскам в рамках операции «Тахрир Тарабулюс» начать наступление на Триполи и освободить столицу страны от вооруженных «террористических группировок». Если вспомнить события старта «арабской весны» в Ливии в феврале 2011 г., то именно такие формулировки полковник Муаммар Каддафи, находясь в столице, применял по отношению к восставшему народу в Бенгази.

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии Халиф Хафтар

А Хафтар как раз является выдвиженцем элит восточной Ливии, и теперь очевидно претендует на лавры «нового Каддафи», как правителя объединенной страны. Уже сейчас по имеющимся данным под контролем Хафтара находятся до 90% территории Ливии, но качество этого контроля остается очень низким, ведь фельдмаршалу приходится постоянно договариваться с местными полевыми командирами и вождями племенных ополчений, которые меняют свою ориентацию крайне часто, и веры в их лояльность у него нет.

Военная операция Хафтара в направлении Триполи была очень негативно воспринята премьер-министром правительства национального единства Фаизом Сараджем, который охарактеризовал ее как попытку государственного переворота в раздираемой внутренними противоречиями стране. Он пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления ЛНА на Триполи, обвинил Х. Хафтара в предательстве, требуя его задержания и ареста.

В ответ на агрессию Хафтара глава ПНЕ объявил старт операции «Вулкан гнева», которая должна отбросить хафтаровцев от столицы, а ведь они уже вышли на подступы к ней с трех направлений. Военная ситуация динамично меняется день ото дня. Бои шли в муниципалитете Таджура к востоку от столицы, в районе Джанзур на западе и в районе города Бин-Гашир на юге. Идет схватка за контроль над аэропортом Триполи и военную базу «Ярмук». Обе стороны в боях задействуют авиацию. Сторонники Сараджа активно концентрируют силы для сопротивления, в частности наиболее боеспособными единицами ПНЕ остаются бригады из Мисраты – это бойцы, отличившиеся еще в первой битве за Триполи в 2011 году, а также в боях за Сирт.

Важно указать, что обострение ситуации в Ливии произошло всего за несколько дней до созыва Общенациональной конференции, намеченной на 14-16 апреля в Гадамесе, которую в Ливии рассматривали как возможность урегулировать многолетний кризис в стране путем проведения выборов парламента и президента.

В целом можно сказать, что позиции сторон не являются абсолютно непримиримыми и противоречия можно сгладить за столом переговоров, к тому же Хафтар осознает, что взять под контроль Триполи, наводненный десятками тысяч бойцов ПНЕ будет очень тяжелой задачей за которую придется заплатить огромную цену, что приведет его к пирровой победе в виду понесенных катастрофических потерь. Кажется, Хафтар лишь демонстрирует свою силу, чтобы улучшить позицию на будущих межливийских переговорах. Но здесь также важно указать, что он отрабатывает вложения, сделанные в него в том числе российской стороной.

Халиф Хафтар посетил российский авианосец *Адмирал Кузнецов* у побережья Ливии, в Средиземном море, 11 янв. 2017.

Халифа Хафтар близок и понятен россиянам. Он учился в СССР: в 1977-1978 гг. он окончил высшие офицерские курсы «Выстрел», а в 1983 году был слушателем курсов в Академии имени М. В. Фрунзе и, как и многие арабские высшие офицеры того времени, знает русский язык.

Несмотря на то, что в первый год после падения Каддафи российская пропаганда во всю клеймила Хафтара агентом ЦРУ, и предателем, это не помешало начать устанавливать с ним в 2016 г. неофициальные контакты. Возможно, критика Хафтара в российской прессе была лишь дымовой завесой, чтобы отвести подозрения от столь ценного агента Кремля.

Как известно официально Россия поддерживает Хафтара с 2017 г., когда тот посетил авианосец «Адмирал Кузнецов». Фельдмаршал не раз встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Действительно Россия имеет в Ливии ряд серьезных экономических, военных, и политических интересов. Если говорить о сфере экономики, то традиционно российские нефтегазовые гиганты интересуются концессиями на добычу энергоносителей в стране. Если говорить ситуационно, то обострение в Ливии толкает вверх цены на черное золото, что очень на руку российскому бюджету, переживающему большие проблемы с наполняемостью.

Не менее важен контракт ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), которая строила в Ливии ж/д линию Сирт-Бенгази протяженностью более 550 км. Она должна была пройти вдоль побережья Средиземного моря и соединить крупные города Ливии, а в будущем — стать частью международного транспортного коридора на севере Африки. Контракт стоимостью 2,2 млрд евро РЖД заключили с Ливией в 2008 г. Он полностью оплачивался ливийской стороной и реализовался в обмен на списание долга Ливии перед РФ. Выходит, что установление Хафтаром контроля над Триполи упростило бы решение этой задачи.

Если говорить о военной сфере, то РФ поставляет Хафтару вооружения. Армия фельдмаршала якобы уже получила «Калибры» и С-400. В боях за Триполи были выявлены образцы российских артиллеристских вооружений и ЗРК российского производства. Также Москва поставляет Хафтару наемников из пресловутой ЧВК «Группа Вагнера», связанной с «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

В обмен на это Кремль хотел бы получить ряд военных объектов в Ливии. Как известно пресс-секретарь Хафтара и бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари попросил в 2018 г. вмешательства России в ливийский кризис. «В военных вопросах мы надеемся на тесное сотрудничество и восстановление отношений с Москвой. Мы также с нетерпением ожидаем политического вмешательства России, чтобы другие страны перестали играть с судьбой ливийцев», – сказал тогда Аль-Мисмари.

Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари

Это заявление фактически было приглашением Москвы открыть военную базу на Севере Африки. Речь идет о базах в Тобруке и Бенгази, но возможно Москву интересует еще и база в районе Триполи. В общем Путин выступает продолжателем дела Сталина, который после Второй мировой войны хотел создать в стране советские военные базы, и таким образом шантажировать страны Запада.

Дополнительным инструментом давления РФ на страны ЕС выступает провоцирование внутреннего хаоса в стране с целью наращивания миграционной угрозы для европейских стран. Как известно Ливия является важнейшей страной на пути следования африканских мигрантов из Западной, Центральной и Восточной Африки в направлении ЕС, и иметь в руках такой сильный рычаг давняя мечта Кремля, ведь с помощью «мигрантской проблематики», как уже отмечалось выше можно манипулировать выбором европейского электората.

Наконец политической подоплекой начала операции по штурму Триполи выступает стремление Москвы осуществить реверс «арабской весны». Если символом провала арабских революций на Ближнем Востоке выступает Сирия, где россиянам удалось сохранить дружественную диктатуру Асада, то в Северной Африке такую же роль может выполнить Ливия в несколько видоизмененном виде.

Имеется в виду схема приведения Хафтара ко власти в стране и формирование культа «нового Каддафи». Реставрация диктатуры, дружественной РФ будет означать реверс «арабской весны», ее обратимость, что докажет провальность и несостоятельность идеи глубокой демократизации арабского мира, что очень выгодно подобному авторитарному режиму президента Путина. Особенно на фоне краха правящего режима в Алжире, и что не менее важно событий военного переворота в Судане, завершившего 30-летнее правление президента Омара Хасана аль-Башира, который был близким другом Путина в Африке.

Судан: Путин потерял «друга»

В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот. После четырех месяцев многомиллионных народных протестов под лозунгами «Уходи и все на этом!» президент Омар аль-Башир был помещен под домашний арест, также, как и верхушка всего правящего режима во главе с партией Национальный конгресс Судана. Суданский диктаторский режим стал шестым режимом, унесенным «арабской весной», хотя в стране объявлен переходной период под управлением военных триумф демократии еще очень далек.

Генерал Ахмед Авад ибн Ауф

Фото: EPA/UPG

Новым военным руководителем республики стал генерал Ахмед Авад ибн Ауф, который до этого занимал должность первого вице-президента Судана, и фактически был соучастником аль-Башира в организации актов геноцида в Дарфуре. Подобные детали настораживают, и вызывают закономерный вопрос: будет ли аль-Башир предан в руки международного правосудия и понесет ли за это вину в рамках проведения расследования Международного уголовного суда (МУС) по Дарфуру.

Данный вопрос очень беспокоит высшее руководство России, ведь после начала вооруженной агрессии против Украины, и истории с катастрофой рейса MH17. В случае со сбитым Boeing 777 в ООН 30 июля 2015 года был зарегистрирован проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе, представленный от лица вошедших в Объединённую следственную группу Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Так, что Путина и его окружение уже ожидает свой суд возмездия.

Кроме того, после устранения аль-Башира россияне потеряли дружественный режим в Африке. Как бы там ни было это существенный удар по стратегии РФ, заключающейся в поддержании авторитарных антизападных режимов в разных точках мира. Как известно в текущий момент переживает политический коллапс стратегический союзник России в Латинской Америке – режим президента Николаса Мадуро в Венесуэле, и решительный шаг суданских военных может подтолкнуть венесуэльских военных к чем-то подобному.

Возвращаясь к проблеме Судана, то кроме политического аспекта, связанного с разбирательством МУС, существует еще ряд рисков и проблем для Кремля.

В 2017-2018 гг. Путин и аль-Башир занимались поиском путей развития двухсторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Омар Аль-Башир одним из первых поздравил Путина с победой на выборах президента в четвертый раз, и пригласил его посетить Судан с тем, чтобы обсудить пути укрепления отношений. Москва хотела нарастить инвестиции в суданскую энергетику, в частности построить АЭС. Роснефть, Лукойл и Татнефть были приглашены к разработке новых суданских нефтяных месторождений, россиян также интересовала добыча золота, а РЖД хотела модернизировать железные дороги Судана.

Президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи с президентом Судана Омаром аль-Баширом, 23 ноября 2017.

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В плане военного сотрудничества, то аль-Башир предложил Путину создать российскую военную базу на Красном море в районе Порт-Судана. Таким образом Москва могла бы оказывать давление на Саудовскую Аравию, чтобы сделать ее более сговорчивой в вопросе цен на нефть, а также конфликтов в Сирии и Йемене. Судан был важным звеном в сети российской международной контрабанды драгоценных камней из ЦАР, а также торговли оружием и наркотиками. Теперь Кремлю будет необходимо искать новые каналы для проведения данных теневых операций.

В дни суданской революции, которая началась в декабре 2018 года российские наемники из ЧВК «Группа Вагнера» активно помогали аль-Баширу подавлять справедливые народные протесты, используя летальное оружие. Кроме того, россияне тренировали бойцов NISS – суданской Службы безопасности и разведки, которая разгоняла митинги и забирала в тюрьмы даже раненых демонстрантов прямо с больничных коек.

В общем, аль-Башир стал очень сердечным другом В.Путина, хотя на Западе считался военным преступником и одним из худших диктаторов современности, в том числе из-за покровительству международным террористам в том числе Усаме бен Ладену, создавшему «Аль-Каиду».

Устранение аль-Башира это удар и по российским позициям в Сирии. Как известно он играл важную для Москвы посредническую роль в сирийском вопросе. Как единственный арабский лидер, посетивший Башара Асада с 2011 года, способствовал выходу Дамаска из глухой международной изоляции.

После краха режима аль-Башира перечисленные стратегически значимые для режима Путина проекты и инициативы переходят в подвешенное состояние. Как минимум Москва упустила шанс заиметь военную базу в точке, где проходит 20% мировой торговли.

Фото: EPA/UPG

Теперь поведение Кремля в стране может быть очень агрессивным. Нельзя исключать, что россияне уже планируют гибридную операцию по дестабилизации ситуации в постреволюционном Судане с целью спровоцировать в стране гражданскую войну, действуя по известному российскому принципу: «Так, не доставайся же ты никому». Это будет нести дополнительные миграционные риски безопасности ЕС, что отлично вписывается в российскую модель давления на чувствительных европейских партнеров.

Александр Мишин, lb.ua