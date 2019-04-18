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«СтопХам» прогнали с тротуара машину с белорусскими номерами

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  • 18.04.2019, 16:40
  • 2,401

Водитель авто угрожал очень странной визиткой.

Давненько мы не обсуждали деятельность активистов «СтопХам», пишет onliner.by. Но сегодня есть причина вспомнить об этом движении — в последнем ролике борцов за соблюдение ПДД появился Chevrolet с белорусскими номерами.

Конечно, за рулем автомобиля мог быть и гражданин России, но сам водитель «белорусскую принадлежность» не отрицал. Кто-нибудь узнает соотечественника?

Вообще, ролик занимательный и без белоруса. Вначале активистов сбивает Mercedes, конфликт разгорается с владельцем Land Cruiser, а в конце агрессивно настроенный мужчина едва не выбил камеру у одного активиста. Ну и классика — люди на улице уверены, что их нельзя снимать в общественном месте. Что касается «белоруса», он угрожал «стопхамовцам» очень странной визиткой… В общем, смотрите сами.

(Машина с белорусским номером появляется на 5:22.)


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