Ученые нашли первую молекулу, которая появилась во Вселенной 2 18.04.2019, 20:25

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Фото: NASA/SOFIA/L. Proudfit/D.Rutter

Астрофизики из NASA обнаружили в космосе молекулярное соединение, которое появилось первым после Большого взрыва.

Несмотря на то, что существуют разные теории по поводу раннего развития Вселенной, общепринятой моделью ее зарождения принято считать Большой взрыв. Это событие, до которого Вселенная находилась в очень плотном состоянии (сингулярности), а после взрыва - начала стремительно развиваться, передает nv.ua.

Ученые считали, что в самом начале расширения Вселенной в ней находилось всего несколько элементов - водород и гелий, которые примерно через 100 тыс. лет после Большого взрыва образовали первую молекулу - гидрид гелия (HeH⁺).

До сих пор это соединение было недостающим звеном в теоретической цепочке событий после Большого взрыва. Но, как передает Engadget, астрофизики из NASA на днях нашли гидрид гелия в одной из самых ярких планетарных туманностей в нашей галактике - NGC 7027.

Эта местность находится на расстоянии в три тысячи световых лет от Земли, и является одной из самых молодых и наиболее изученных людьми планетарных туманностей.

Конечно, найденная молекула не является той, которая осталась со времен большого взрыва. Новый гидрид гелия просто образовался в подходящих для него условиях в современной Вселенной. Тем не менее, открытие доказывает, что такое молекулярное соединение может существовать в космосе, и подтверждает основные теории по поводу химической эволюции Вселенной.

Гидрид гелия является чрезвычайно важным элементов в развитии всего, что нас окружает, поскольку эта молекула могла взаимодействовать с многими другими молекулами или атомами, и вскоре превратилась в водород, - ключевой строительный материал для Вселенной.

И хоть гидрид гелия нашли в космосе только сейчас, ученые на Земле создали эту молекулу в лабораторных условиях еще в 1925-м году. Позже выяснилось, что гидрид гелия излучает и поглощает свет на тех же частотах, что и многие другие молекулы в земной атмосфере. Из-за этого искать нужную молекулу в космосе из обсерваторий на поверхности Земли было невозможно.

В 1997 году NASA купила cамолет Boeing 747SP у авиакомпании United Airlines и начала переоборудовать его в летающую обсерваторию. В 2010-м стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (SOFIA) на борту Boeing 747SP совершила свой первый полет и сфотографировала Юпитер, а также галактику Сигара.

Именно благодаря этой летающей обсерватории астрономы смогли гидрид гелия - первую молекулу в космосе, которая могла появиться более 13 млрд лет назад.

Астрофизики знали, что гидрид гелия должен находится именно в планетарной туманности NGC 7027 в созвездии Лебедя, поскольку там существуют подходящие для этого условия. Как говорит директор исследовательского центра SOFIA, который и обнаружил “древнюю” молекулу, - им просто нужен был правильный инструмент для подтверждения существования гидрида гелия в космосе.

По сути, открытие стало возможным благодаря 2,7-метровому телескопу, который подняли на высоту почти в 14 километров, и засекли таким образом свет от гидрида гелия, который преодолел около трех тысяч световых лет на пути к нам.

Как рассказал The Guardian эксперт по гидриду гелия из Брюссельского свободного университета Жером Лоро, эта молекула могла стать основой для формирования звезд и галактик, и найти ее в космосе - было тяжелой задачей, несмотря на простоту молекулярного соединения.