Поездка на такси из аэропорта в Минск для поляка обошлась в круглую сумму

Поездка на такси из аэропорта в Минск для поляка обошлась в круглую сумму8
- 18.04.2019, 22:27
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Таксист привез гостя из Польши в столицу за 133 рубля.
"А что вы хотели, у нас тарифы такие, могу вам даже и чек дать", - так порой говорят таксисты пассажиру, который берет такси "от борта", и в конце поездки узнает сумму, которую ему придется заплатить.
После всех скандалов с таксистами вроде "Саши 63 рубля", кажется, все уже знают, что о сумме поездки нужно договариваться заранее. Однако для некоторых таксистов счастье - это иностранец, которые не в курсе наших местных дел, пишет abw.by.
Вот и житель Польши, похоже, не знал.
"Приехал друг из Польши в Минск и вот столько заплатил таксисту за проезд от аэропорта до гостиницы Renaissance (проспект Дзержинского, 1)", - такая информация появилась в соцсетях, в группе "ЧП и ДТП - Беларусь Минск".
В чеке, который выдал таксист после поездки, значится сумма в 133 рубля. Отметим, что по вызову или через приложение поездка обходится в 35-40 рублей. Можно найти вариант и за 30 рублей.