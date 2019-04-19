«Буду бороться за Украину»: Порошенко обратился к избирателям Зеленского 28 19.04.2019, 7:45

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Петр Порошенко

Президент Украины записал видеоролик.

В ночь на 19 апреля - день дебатов - глава украинского государства Петр Порошенко опубликовал в Facebook предвыборный ролик с обращением к украинцам-избирателям.

По его словам, "чтобы достучаться" до голосовавших за конкурента - Владимира Зеленского - людей, он использует этот способ агитации через интернет.

LIGA.net приводит слова Порошенко без каких-либо изменений - двумя цитатами:

"5 лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стратапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское: одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей", - перечислил президент.

"Но сейчас я понял, что мало с вами говорил: я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и, возможно, даже выгляжу необычно. Но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин", - подчеркнул Порошенко.

Ролик заканчивается надписью "21 апреля. Решающий выбор. Сохрани Украину".