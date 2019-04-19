Cоциолог рассказал, что общего у избирателей Зеленского и Порошенко 19.04.2019, 11:43

Ирина Бекешкина рассказала об общем портрете украинского избирателя.

Образовательный уровень тех, кто в первом туре голосовал за Петра Порошенко и Владимира Зеленского, выше, чем у тех, кто отдал голос за других кандидатов. Кроме того, и Зеленского, и Порошенко поддерживают проевропейские жители больших городов.

Об этом в эфире "Громадського" заявила социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, информирует censor.net.

"Избиратели Порошенко и Зеленского похожи в том, что и там, и там образовательный уровень сторонников выше, чем среди других кандидатов. Поэтому когда говорили, что Зеленского поддерживают недоумки – это не так", – отметила она.

Похожи они также тем, что в основном живут в больших городах.

Кроме того, и избиратели Зеленского, и избиратели Порошенко, по словам социолога, поддерживают европейский вектор развития Украины.

"Электорат Зеленского в большинстве – проевропейский. Правда, у Порошенко он еще более проевропейский – там за Европу около 60%, у Зеленского около 50%. Но что делит электорат Зеленского – это отношение к НАТО. Избиратели Порошенко однозначно за НАТО, у Зеленского они делятся почти пополам", – сказала Бекешкина.

Хотя наибольшую поддержку Зеленский имеет среди молодежи (57% молодежи за него), нельзя сказать, что он кандидат только молодых.

"Почти во всех других возрастных категориях он держит первенство, за исключением возрастной группы 60+", – добавила социолог.

"Если говорить о регионах, то большинство избирателей Зеленского – это центральный и южный регионы. Большинство избирателей Порошенко – это центральный и западный регионы", – отметили она.

Напомним, в первом туре выборов за Владимира Зеленского проголосовали 30,2% тех, кто принял участие в выборах. Теперешнему президенту Петру Порошенко отдали голоса 15,9%. Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.