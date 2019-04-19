Cоциолог рассказал, что общего у избирателей Зеленского и Порошенко
- 19.04.2019, 11:43
Ирина Бекешкина рассказала об общем портрете украинского избирателя.
Образовательный уровень тех, кто в первом туре голосовал за Петра Порошенко и Владимира Зеленского, выше, чем у тех, кто отдал голос за других кандидатов. Кроме того, и Зеленского, и Порошенко поддерживают проевропейские жители больших городов.
Об этом в эфире "Громадського" заявила социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, информирует censor.net.
"Избиратели Порошенко и Зеленского похожи в том, что и там, и там образовательный уровень сторонников выше, чем среди других кандидатов. Поэтому когда говорили, что Зеленского поддерживают недоумки – это не так", – отметила она.
Похожи они также тем, что в основном живут в больших городах.
Кроме того, и избиратели Зеленского, и избиратели Порошенко, по словам социолога, поддерживают европейский вектор развития Украины.
"Электорат Зеленского в большинстве – проевропейский. Правда, у Порошенко он еще более проевропейский – там за Европу около 60%, у Зеленского около 50%. Но что делит электорат Зеленского – это отношение к НАТО. Избиратели Порошенко однозначно за НАТО, у Зеленского они делятся почти пополам", – сказала Бекешкина.
Хотя наибольшую поддержку Зеленский имеет среди молодежи (57% молодежи за него), нельзя сказать, что он кандидат только молодых.
"Почти во всех других возрастных категориях он держит первенство, за исключением возрастной группы 60+", – добавила социолог.
"Если говорить о регионах, то большинство избирателей Зеленского – это центральный и южный регионы. Большинство избирателей Порошенко – это центральный и западный регионы", – отметили она.
Напомним, в первом туре выборов за Владимира Зеленского проголосовали 30,2% тех, кто принял участие в выборах. Теперешнему президенту Петру Порошенко отдали голоса 15,9%. Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.