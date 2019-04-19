Спецдокладчик ООН по правозащитникам: Мы защитим Геннадия Федынича 19.04.2019, 16:11

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В течение несколько дней в Минске находился специальный докладчик ООН по положению правозащитников Мишель Форст.

В рамках визита в Минск Мишель Форст встретился с правозащитным сообществом Беларуси, а также провел обстоятельный разговор с осужденным на 4 года ограничения свободы лидером независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадием Федыничем и посетил урочище Куропаты, где по приказу Лукашенко были снесены установленные людьми кресты.

We started the week by visiting #Kurapaty, a place where thousand of people were executed between 1937 and 1941 by the Soviet police. Kurapaty is a place of memory for HRDs. The crosses symbolize the 159,000 Belarusians murdered by the Soviets over this period. pic.twitter.com/FbIdsW6CdH — Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) 18 апреля 2019 г.

После встречи с политзаключенным Геннадием Федыничем спецдокладчик ООН написал в Твиттер: «У меня было интервью с Геннадием Федыничем, членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Очевидно, что он столкнулся с несправедливым судом за защиту трудовых прав. Скоро он станет участником нашей кампании «Вместе мы защищаем»».

In #Belarus, I had an interview with Gennady Fedynich, member of the Belarusian Independent Trade Union of Radio and Electronic Industry Workers (REP). He allegedly faced an unfair trial for defending labour rights. He will soon be part of our campaign --> https://t.co/qB30caeegb pic.twitter.com/YloQeWqRlS — Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) 18 апреля 2019 г.

Мишель Форст приехал в Беларусь с академическим визитом в индивидуальном качестве. Специально для правозащитного центра «Весна» он рассказал о том, что его мотивирует в работе, чем планирует заняться после окончания мандата и какое напутствие он может дать правозащитникам.

Каждый спецдокладчик ООН выбирается сроком на три года с правом переизбираться один раз. Мишель Форст заканчивает свой шестой год работы, и соответственно больше переизбираться не сможет. Достаточно скоро будет объявлен тот или та, кто будет следующим спецдокладчиком по положению правозащитников.

«Я покину свой пост с чувством удовлетворения, только если буду знать, что человек, который придет мне на смену, обладает тем же видением и той же оценкой роли мандата и его возможностей, что и я. И я сделаю все от себя зависящее, чтобы участвовать в этом процессе и гарантировать преемственность», - рассказал он.

Хотя Мишель Форст почти шесть лет работает специальным докладчиком по правозащитникам, в целом на протяжении жизни он работает в этой области в разных формах и «под разными соусами» вот уже 20 лет.

«И я уверен, что до конца своей жизни буду находить новые способы защищать правозащитников, потому что это то, что я считаю делом своей жизни вне зависимости от мандата.

Я не устал, не разочаровался и все еще восхищен теми дискуссиями, которые у меня происходят каждый день с правозащитниками. И это меня вдохновляет. Где бы я ни был на такого рода встречах, как сегодня: в Колумбии, Мексике, здесь или в любой другой стране – это дает мне силы продолжать, поскольку я вижу насколько полны решимости все правозащитники, с которыми я разговариваю. И это наполняет меня самого решимостью поддерживать и защищать этих людей».

Другим источником удовлетворения и мотивации для Мишеля Форста является то, что, когда он только начинал свою работу, были страны, которые говорили, что его мандат ненужный и боролись с мандатом как таковым. Сейчас же эти страны сами его официально приглашают, потому что через те шаги, которые он смог предпринять сначала неофициально и неформально, они пришли к выводу, что деятельность спецдокладчика полезна и помогает им решать какие-то внутренние проблемы или провести необходимые реформы.

По поводу положения правозащитников в разных странах Мишель Форст сказал:

«Я не очень люблю сравнивать страны, потому что каждая страна развивается немного по-другому, хотя конечно есть сходства, есть различия очевидные, которые бросаются в глаза. Тем не менее, сравнивать страны – занятие неправильное, на мой взгляд.

Мы можем сказать, что в Центральной или Латинской Америке было очень много стран, которые прошли через диктатуры. И тогда же там создались социальные движения, которые тоже были очень сильными, потому что только очень сильные социальные движения могли совершить переворот от диктатуры к демократическому обществу. И те, кто сегодня является правозащитниками в этих странах – это дети тех, кто когда-то поборол диктатуру. И у них в наследии есть история, практика и психология борьбы, и они ее очень эффективно внедряют в свою каждодневную работу.

То, что мне кажется очень любопытным в постсоветском пространстве – здесь это все еще совсем недавние события, и поэтому очень часто в одном и том же движении есть два поколения: дети бывших диссидентов и те, которые были диссидентами еще в Советском Союзе. И эти два поколения сосуществуют рядом».

Спецдокладчик отметил, что в некоторых постсоветских странах еще сохранился язык вражды по отношению к тем, кто защищает права человека, а также практики правоохранительных органах и какие-то методы борьбы с инакомыслием, которые совершенно узнаваемые с советских времен. И в силу этих же причин можно видеть в этих странах, что правозащитники часто находятся на границе политической деятельности, или политики - на границе правозащитной. Это смешение очень характерно для постсоветского пространства.

«Главный месседж, которому научила меня работа – нет ситуаций, которые абсолютно блокированы, даже если они таковыми кажутся.

Иногда кажется, что ситуация абсолютно бесперспективна и не движется, но по каким-то совершенно неуловимым каналам что-то происходит, и ситуация резко меняется к лучшему. И об этом никогда не надо забывать, насколько бы мрачной не казалась реальность.

Потому что эти маленькие светлячки надежды, которые кажутся такими незначительными, иногда становятся настоящими проводниками перемен, которые разрастаются очень быстро и очень быстро изменяют ситуацию. Поэтому надо обращать внимание на эти светлячки».

Мишель Форст подчеркнул, что на его памяти были ситуации, когда практически все страны, например Латинской Америки, были страшнейшими диктатурами. Теперь же некоторые из этих стран абсолютно и полностью демократичные, и там правозащитники работают как в европейских странах, некоторые – находятся на полпути к этому изменению.

«Но в целом ситуация настолько далека от той, какой она была еще несколько десятков лет назад, что тогда себе это представить было невозможно. И никто никогда не поверил бы в это тогда. Возможно, для людей на территории Восточной Европы и Центральной Азии это может послужить примером того, что ситуации развиваются гораздо быстрее в лучшую сторону, чем может казаться.

И, например, если говорить о последних развитиях событий во всем мире, то можно отметить то количество молодежи, которое вышло на улицы за изменения климата и связало свои действия с правами человека, и говорить, что фактически сейчас эти две борьбы идут рука об руку. Это показывает, что как климат, так и права человека – общечеловеческое достояние. Молодежь относится к нему как к таковому и некоторым образом перенимает вахту у старших поколений. Поэтому правозащита – не вымирающий вид деятельности, и в этом тоже есть очень важны залог надежды».

Напомним, Мишель Форст является специальным докладчиком ООН с 2014 года. Его мандат закончится летом 2020 года, но перед этим он представит еще два своих доклада о положении правозащитников.

В декабре 2018 года Мишель Форст представил свой годовой периодический доклад, где есть раздел и по Беларуси.