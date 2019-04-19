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Порошенко обвинил Зеленского в попытке вернуть «регионалов» во власть

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  • 19.04.2019, 19:43
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Действующий президент Украины резко высказался в адрес оппонента.

Действующий президент Украины Петр Порошенко во время предвыборных дебатов на НСК Олимпийский обвинил своего оппонента в попытке вернуть во власть экс-членов Партии регионов и олигархов, назвав того "мешком".

"Господин Владимир, вы сами сказали, что вы - кот в мешке. Так вы не кот в мешке - вы мешок! А в вашем мешке сегодня черты и палачи, включая олигархов, бывших "регионалов" и все то, что угрожает моему государству", - сказал он.

В ответ на это Зеленский заявил, что "лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".

19 апреля в 19:00 начались дебаты действующего президента Петра Порошенко с шоуменом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко – 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.


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