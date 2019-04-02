Большие перемены: В Беларуси меняют условия движения возле школ и детских садов 4 2.04.2019, 14:25

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Фото: onliner.by

Приняли ли новые правила водители?

Большинство автомобильных конфликтов возле школ и детских садов возникают между жителями ближайших домов и родителями, привозящими детей на занятия. Обычно к ссорам приводят борьба за сверхценную в пиковое время парковку и спор о приоритете при движении по узким местным проездам, пишет onliner.by.

В условиях, когда образовательные учреждения окружены многоэтажками, магазинами и бизнес-центрами, решать проблему крайне сложно. Требуются тонкие и неочевидные приемы. Эксперты и ГАИ предлагают активнее применять полуостровки, делиниаторы, пикап-зоны, причем в Минске уже реализованы несколько проектов. Приняли ли новые правила водители?

ГАИ вышла к школам

Вчера возобновились занятия во всех белорусских школах. В связи с этим ГАИ объявила, что в наиболее проблемных местах утром будут дежурить инспекторы, обеспечивая безопасность детей. В последние годы это стало традиционной мерой, к которой прибегают после завершения каникул.

Однако эксперты считают, что наиболее эффективно сдерживать аварийность возле школ и детских садов помогут конструктивные меры и правильно реализованные проекты. Когда снизить скорость вынуждает не страх наказания, а некий барьер, физическое препятствие.

Великобританию часто ставят в пример как страну, где подобные решения выполнены на высоком уровне. Многие школы в Лондоне и Бирмингеме расположены вдали от улиц и перекрестков. При проектировании, а точнее, при градостроительстве там попросту исключили конфликт «ребенок — автомобиль».

Машинам вблизи школ делать нечего. А если надо ребенка привезти на автомобиле, то вот же, пожалуйста, пикап-зоны.

В Минске все, конечно, по-другому. Многие школы находятся в коконе из многоэтажек и спрятаны в глубине жилых кварталов. Иногда крыльцо вообще выходит на оживленную улицу. В результате возле некоторых образовательных учреждений проблема приобрела хронический характер.

Водители годами сражаются друг с другом, а с ростом автомобилизации конфликты только усугубляются.

Нетипичное решение для типичной улицы Мирошниченко

Несколько лет назад читатели обратили внимание на аховую ситуацию на ул. Мирошниченко в Минске. На небольшом городском пятачке уместились два детских сада и две школы. Основные проблемы возникали утром на местном проезде, с одной стороны которого парковались автомобили. Ширины проезжей части хватало для проезда ровно одной машины.

Если же в узком коридоре встречались два автомобиля, то образовывалась пробка. Отчаявшиеся водители выезжали на тротуар. Стоп! Но там же дети... Впрочем, это мало кого волновало.

После публикации в проблеме разбирались представители администрации Советского района, сотрудники ГАИ, эксперты. Рассматривались разные варианты: заузить проезжую часть, организовать одностороннее движение, немного «подвинуть» ограждение возле школы.

По разным причинам от большинства предложений пришлось отказаться, а реализован в итоге был нетипичный для Минска проект Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте.

Что сделано? Во-первых, появился ряд полуостровков по обеим сторонам местного проезда. Это позволило «разбить» парковку и предоставить преимущество то одному направлению, то другому. Таким образом убрали предпосылки, когда в узком коридоре лоб в лоб встречаются два автомобиля, водители которых впоследствии не знают, как разъехаться. Во-вторых, на территории школы организовали небольшую пикап-зону, где родители могут на 10—15 минут оставить машину, пока сопровождают ребенка. В-третьих, обустроено разворотное кольцо.

Спустя полгода после принятых мер можно констатировать, что новая схема работает. Даже в пиковое время есть возможность разъехаться.

Впрочем, небольшие нюансы имеются. Об одном из них рассказывает местный житель. Мужчина жалуется, что прямо на разворотном кольце иногда паркуются. В таком случае места для разъезда практически не остается, в особенности если на регламентированной для парковки зоне находятся автомобили.

Действительно, на проезжей части, которая по задумке должна использоваться для движения, находятся Pontiaс и BMW. В момент съемки парковка была занята наполовину и проблема не показалась нам такой острой, но, как говорит собеседник, вечером вся стоянка забита и тогда приходится крутиться-вертеться.

При этом мужчина отмечает положительный эффект после изменений для этого местного проезда.

Многих волновал и такой вопрос: что будет с пикап-зонами, которые должны служить для временной парковки, в остальное время суток, ведь их наверняка займут машины местных жителей? Решение такое: данные стоянки работают по графику. Открывают-закрывают ворота работники школ или детских садов.

В данном случае — гардеробщица СШ, которая в беседе с нами также соглашается с тем, что в местном проезде стало комфортнее и безопаснее, в первую очередь для детей.

То ли тротуар, то ли местный проезд

Парковка в непосредственной близости от пешеходного перехода, а нередко и на самой «зебре» — еще одна набившая оскомину проблема. Как-то на ул. Казинца обустроили временное решение в виде делиниаторов, предотвращающих стоянку в небезопасной зоне, и это позитивно восприняли сами автомобилисты.

Сейчас такие меры реализуются конструктивным способом преимущественно возле школ.

Например, на ул. Калинина, где долгое время автомобили прочно занимали место возле края проезжей части. Усугублялась ситуация тем, что прямо тут находится вход в школу и днем много детей. Пешехода небольшого роста водителю заметить не всегда просто. Это явный фактор аварийности, который требовал устранения.

После появления полуостровков обзор для автомобилистов удалось улучшить. Да, три-четыре машины лишились места, зато другие теперь заблаговременно могут увидеть пешеходов.

Похожее решение реализовано на ул. Кедышко, где окна школы выходят на оживленную дорогу. Спорная практика размещения учреждений образования вблизи от проезжей части, что было характерно для 1970—80-х годов, теперь пересмотрена, но со старыми проектами нужно что-то делать.

Напомним, один из первых полуостровков появился на бул. Шевченко после трагедии, произошедшей пять лет назад. Тогда одним из факторов ДТП стала парковка: автомобили стояли прямо возле перехода, на котором появился ребенок. После наезда, совершенного кроссовером Volvo, мальчик погиб...

Да, можно сказать, что подобные проекты не исключают стоянку машин на самих полуостровках. Однако это все же редкий случай, а при масштабировании проблемы возможна установка полусфер или других конструкций, ограничивающих парковку.

Минусом же можно назвать отсутствие пикап-зон возле многих минских школ. Вмонтировать их в плотную городскую застройку крайне сложно.

А на ул. Кедышко обнаружили очевидное недоразумение. Вдоль здания школы находится то ли тротуар, то ли местный проезд. Его ширины достаточно для проезда одного автомобиля, и то, что машины тут бывают, подтвердила местная жительница, выгуливавшая собаку. А чуть позже мы обнаружили следы от протектора шин.

Как понять, что сюда разрешен/запрещен заезд? И как это сочетается с безопасным путем ребенка в школу? Ни знаков, ни разметки журналисты не обнаружили.

Территорию возле школы №101, которая находится недалеко от трехуровневой развязки пр. Дзержинского — пр. Жукова, мы обследовали сразу после трагедии на ул. Панченко в 2012 году. Тогда обнаружили, что автомобили подъезжали прямо к крыльцу, а местные проезды спекулятивно использовались родителями, которые на машинах забирали детей после уроков.

Теперь это невозможно: установлено ограждение. Инициативу выдвинул тогдашний председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. В итоге автомобили удалось отодвинуть от зданий школ. Но эксперты настаивали: этого мало, безопасным нужно сделать весь путь к общеобразовательным учреждениям, заодно повысив безопасность для других незащищенных участников дорожного движения.

За это время рядом со школой появился бизнес-центр, ситуация усугубилась. Из-за машин, припаркованных на въезде, сложно было разминуться.

Решением стали делиниаторы, установленные посередине местного проезда. Это еще одно необычное решение, впервые примененное в Минске возле жилого комплекса «Славянский квартал», где существовала аналогичная проблема. Результат? Фотографии говорят сами за себя.

В отличие от школ на улицах Калинина и Кедышко здесь нет проблемы с посадкой-высадкой пассажиров. Утром, пока офисные работники не приехали, у родителей младшеклассников есть возможность оставить автомобиль на 10—15 минут, чтобы помочь ребенку.

Сейчас в Минске как никогда привлечено внимание к детской безопасности на дорогах. У городских властей наконец появилось понимание, что нужно делать для ее повышения. Этот процесс долгое время инициировался экспертами. А теперь есть конкретные подвижки.