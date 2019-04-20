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В Белграде прошел массовый митинг в поддержку президента Вучича

  • 20.04.2019, 9:59
ФОто: RFE/RL

На митинге Вучич призвал своих оппонентов к диалогу.

В Белграде собрались тысячи манифестантов, приехавших со всех концов страны, чтобы выразить поддержку президенту Александру Вучичу на фоне демонстраций протеста, которые проводятся оппозицией в течение пяти месяцев, сообщает Радио Свобода.

Как сообщает Reuters, Вучич выступил с длинной речью, призвав своих оппонентов к диалогу. Глава государства, однако, предупредил, что он и его сторонники, не собираются подчиняться никаким ультиматумам.

Участники митинга, среди которых была и группа барабанщиков, приветствовала президента скандированием и флагами, когда Александр Вучич взошел на сцену перед зданием парламента Сербии.

"У нас нет человека лучшего, чем Вучич, на роль нашего вождя, он – спаситель Сербии", сказал корреспонденту Reuters 28-летняя официантка из южного города Ниш (она назвала только свое имя).

В период войны на Балканах, в 1990-х годах, Вучич придерживался крайних националистических взглядов. Позднее, еще до избрания президентом в 2012 году, он принял европейские ценности, а его сторонники в союзе с социалистами завоевали в парламенте 160 мест и 250-ти.

Оппозиция, начавшая еженедельные протесты в декабре прошлого года, обвиняем Вучича в зажиме свободы прессы и, как выражаются его оппоненты, "преступных действиях", окружающих его людей, включая брата. Вучич решительно отвергает все обвинения.


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