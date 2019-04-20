Католическая Пасха: символы и традиции 20.04.2019, 10:10

Как отмечают Пасху в разных странах мира.

В воскресенье, 21 апреля, христиане западного обряда отмечают Пасху. А ровно через неделю, 28 апреля, Пасху отмечают христиане восточного обряда.

Пасха – самый важный христианский праздник. Христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа, пишет podrobnosti.ua.

Когда отмечают католическую Пасху и почему разница в датах

Пасха относится к праздникам с плавающей датой, так как праздник исчисляется по лунно-солнечному календарю и отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Кроме того, из-за разницы в календарях католики (григорианский календарь) и православные (юлианский календарь) отмечают Пасху с определенной разницей. Бывают годы, когда католики и православные отмечают Пасху в один день. В 2019 году католики и православные отмечают Пасху с разницей в неделю – 21 и 28 апреля соответственно.

Интересно, что до II века у христиан и иудеев даты Пасхи совпадали, правда, содержание праздника было разным: христиане празднование воскресение Иисуса Христа, а иудеи – Песах, исход евреев из Египта. Поскольку иудеи не признают Христа, как спасителя, Римский епископ Сикстус принял решение сдвинуть даты.

Особенности Великого поста

В отличие от православных в Великий пост католики уделяют намного меньше внимания воздержанию от еды: на молочные продукты, яйца и рыбу запрет вообще не распространяется, а мясо рекомендуется не есть только по пятницам. Строгий пост (только постная еда) выпадает на Пепельную среду (начало Великого поста) и Страстную пятницу. Великий пост у католиков завершится 20 апреля.

Особенности богослужения

В отличие от православных, католики не привозят Благодатный огонь из Храма у гроба Господня в Иерусалиме, а зажигают огонь в каждом отдельном храме. В Пасхальную ночь перед храмом священник разжигает костер, от которого зажигает очень большую свечу, которая называется Пасхал.

Эта же традиция характерна для пасхального обряда в англиканских и лютеранских церквях.

От Пасхала зажигают свои свечи прихожане, и относят зажженную свечу домой. Примечательно, что после Пасхи Пасхал зажигают при каждом богослужении вплоть до Пятидесятницы (сошествие Святого духа).

Яйца-крашанки являются символом Пасхи у всех народов, исповедующих христианство. Согласно легенде Мария Магдалина, узнав о воскресении Христа, отправилась всем рассказывать о чуде, ее слова дошли до слуха императора, и когда Мария Магдалина предстала перед ним по его требованию, он посмеялся, сказав, что как белые яйца никогда не станут красными, так и мертвые не станут живыми.

Яйцо в его руке тут же стало красным. Потому обязательным атрибутом праздника являются яйца-крашанки.

Шоколадные яйца и пасхальный кролик

С недавних пор у католиков на Пасху принято дарить детям подарки, точнее корзинку с шоколадными яйцами, завернутыми в цветную фольгу.

Ее ставят у изголовья кровати или прячут в укромном месте, а поиски подарка превращаются в забаву – начинается веселая охота на яйца. Конечно же, дарят ее не родители, а пасхальный кролик.

Пасхальный хлеб

На католическую Пасху главным блюдом на столе является пасхальный хлеб. У каждого народа он свой, но у всех он очень красивый, праздничный и вкусный.

У французов – это разновидность бриоши, у поляков – пасхальная бабка, у чехов – мазанец, у греков – цуреки, у британцев – это симнель, у испанцев – мона де Паскуа, у итальняцев – панеттоне или коломба, у немцев – гугельхупф.

Что запрещено на католическую пасху

Пасха – это праздник радости и благодарности. Ее принято проводить в семейном кругу, собираться за праздничным столом и ходят в гости.

Запрещено, а точнее не принято и считается дурным тоном, устраивать шумные вечеринки, концерты и другие увеселительные мероприятия в Страстную пятницу. Это тихий день, который посвящают молитвам, подготовительным работам, украшению дома к Великому празднику.