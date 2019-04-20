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Порошенко пришел на официальные теледебаты один

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  • 20.04.2019, 10:20

В начале дебатов ведущая сообщила о том, что поступил звонок об угрозе теракта в студии.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не явился на официальные предвыборные дебаты, которые проводятся под эгидой ЦИК Украины на Общественном телевидении, сообщает 112.ua.

Его соперник, президент Украины Петр Порошенко, на дебаты пришел. В течение часа он выступал и отвечал на вопросы ведущей в одиночку.

В начале дебатов ведущая сообщила о том, что поступил звонок об угрозе теракта в студию и предложила покинуть ее Порошенко и собравшимся зрителям. Никто из них этого не сделал.

Ранее 19 апреля Порошенко и Зеленский провели дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед 22 тысячами зрителей. Официально это считалось не дебатами, а мероприятием по предвыборной агитации.


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