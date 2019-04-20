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«Баста»: Беспредел в Витебском колледже превзошел все ожидания

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  • 20.04.2019, 11:52
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Студентов обыскивают и читают личную переписку.

Теперь весь беспредел, который творится в учебных заведениях будут списывать на безопасность. Предсказуемо, мы об этом предупреждали. Но то, что творилось вчера в Витебском государственном техническом колледже, превысило все ожидания, пишет телеграм-канал «Баста».

- Вы что, хотите, чтобы тут было как в Столбцах? - с этими словами преподаватели устроили повальный обыск учащихся. У студентов, большинство из которых - несовершеннолетние, в учебное время досматривали личные вещи, карманы, сумки и рюкзаки. Читали сообщения в телефонах и изучали списки контактов в мессенджерах.

Как нам сообщили читатели, часть студентов отказалась предоставить свои вещи для досмотра. Некоторые родители собираются писать жалобы на незаконные действия администрации в Министерство образования и прокуратуру.


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