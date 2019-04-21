Католики, греко-католики и протестанты празднуют Пасху 2 21.04.2019, 8:01

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ФОто: glavred.info

Большинство христианских церквей сегодня отмечают праздник Воскресения Христова.

Во всех католических костелах, греко-католических часовнях и протестантских молитвенных домах Беларуси прошли праздничные богослужения.

Пасха — самый ожидаемый светлый день для многих христиан. Пасха символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и во спасение человеческого рода от страшных бед.

Пасхальное богослужение в этот день начинается или заканчивается крестным ходом. Во всех храмах вспоминают подвиг Христа.

Главное в этот день — в который раз напоминают святые отцы — искренняя молитва Спасителю. А для этого надо прийти в храм и вознести ее Всевышнему от всего сердца.