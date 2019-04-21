Зачем Евразийскому союзу почетный председатель Назарбаев 2 21.04.2019, 9:31

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Нурсултан Назарбаев

В мае этого года Евразийский экономический союз — одна из самых странных институций последнего времени, — отмечает пятилетний юбилей.

За месяц с небольшим до дня рождения 29 мая стало известно, что для одного из его главных действующих лиц — первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — готовят царский подарок: новую должность внутри ЕАЭС. Звучит она как «почетный председатель». Проблема не только в том, что на слух это воспринимается как «свадебный генерал», но и в том, что для должности в принципе не придумано никакого функционала. Пока это только название — и выглядит оно как признание заслуг казахстанского лидера в том, что именно Елбасы (глава государства по-казахски) весь этот союз придумал, пишет «Новая газета».

Понятно, зачем это нужно самому Назарбаеву. Он расширяет границы своего места в истории и коллекционирует титулы: хочется быть не только внутриказахстанским Ататюрком, но и евразийским олицетворением Ли Куан Ю.

Понятно также, в чем замысел Кремля. В то время, когда Владимира Путина мировые лидеры любят, мягко говоря, не очень, Назарбаев продолжает дружить со всеми. Пусть во внутренней политике он пережал все, что можно, и однажды довел социальные протесты до расстрела мирных людей. В мировом масштабе Назарбаева уважают и товарищ Си, и френд Дональд, и даже президент одной из самых развитых демократий Финляндии. Такой человек может стать хорошей витриной Евразийского союза на каких-нибудь потенциальных переговорах с мировыми державами. Путину могут отказать в любезности, Назарбаеву не откажут (или его хотя бы внимательно выслушают).

Однако совершенно непонятно, что новая человеческая надстройка даст самому Евразийскому экономическому союзу.

Прямо сейчас ЕАЭС худо-бедно работает внутри самого себя и местами даже выглядит многообещающе (некоторые шаги по еще большему смягчению трудовой миграции внутри союза, например, обещают очень много). Но свои возможности для роста он растерял еще в момент своего создания. Добавленная стоимость в виде прибавленных Кыргызстана и Армении принесла бонусы только Кыргызстану и Армении, а в ЕАЭС сейчас не рвется даже Узбекистан (между прочим, 30-миллионный рынок, только с совсем зачаточной демократией). Да что Узбекистан: пока даже Таджикистан не особо стремится под крыло к Москве (справедливости ради, эго Рахмона туда и не поместится). По факту, в последние годы кастинг на члены ЕАЭС проходили только Вьетнам и евразийская житница Сирия.

С самого начала замысла о создании ЕАЭС никто особо не скрывал, что это альтернатива для Евросоюза. Но если включить автомобильные аналогии, Евросоюз — это трясущийся и скрипящий несмазанными деталями, но все-таки добротный автомобиль S-класса. А «почетный председатель» Назарбаев внутри ЕАЭС выглядит как попытка поставить двигатель от «членовоза» типа «Чайка» на велосипед. Но и у этого велосипеда нет колес, чтобы куда-то ехать, это просто велотренажер — приятный и полезный для членов спортклуба, в котором он стоит, но малоинтересный кому-то еще в качестве полноценного транспортного средства.

Евразийский экономический союз может какое-то время еще прожить в виде самостоятельной структуры, если станет не экономическим, а политическим объединением. Считается, что на такую перспективу еще в 2014 году заглядывался Кремль, но тогда отложили до лучших времен. Эти лучшие времена так и не наступили: с Лукашенко Москва в очередной ссоре, в Армении к власти пришел революционер, от Кыргызстана мало что зависит, а в Казахстане к идее политического объединения относятся плохо простые люди: мало кого прельщает перспектива под названием «Совок 2.0». Но это только если во главе будет стоять Москва. А вот если руководителем станет Назарбаев, то разговор можно вести совсем по-другому.

И пускай это будет всего лишь «почетный председатель», но ему доверяют и президенты внутри ЕАЭС. Пространство для манипуляций появляется достаточно широкое.

Еще один вариант — интеграция ЕАЭС с ШОС или БРИКС, об этом уже год говорят представители российского бизнеса (в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей). Тут Назарбаев, будучи опытнейшим переговорщиком, как раз и может пригодиться. Предлагается схема «синдикатов»: организации плюс другие желающие войти в партнерство страны (правда, в качестве партнера рассматривается, например, Гвинея) взаимодействуют между собой, образуя дополнительные экономические связи. Схема совсем неидеальна, но другой путь для жизни союза и вовсе фатален. В самом ЕАЭС сейчас гордо называют себя «центром континентальной интеграции», поскольку деятельность союза будет сопряжена с китайской программой «Один пояс — один путь». Проблема в том, что ровно в тот момент, когда ЕАЭС заинтересовался Пекин, союз перестал быть в полной мере евразийским. Никакой интеграции не будет, это будет дружественное, но необратимое поглощение Китаем всей надстройки (при этом товарищ Си может миролюбиво оставить все старые названия вроде аббревиатуры ЕАЭС — чтобы друзья из Москвы, Астаны (Нур-Султана), Минска не волновались).

В среде бизнеса это понимают, в политической среде признавать пока не хотят. Но если ситуация пойдет по сценарию поглощения, «почетный председатель» Назарбаев ничего сделать не сможет, каким бы уважением он ни пользовался.

К слову, 17 апреля в Казахстане одобрили ратификацию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Пекином. Китаю стало еще проще заходить на рынки стран ЕАЭС, а его экономика прямо сейчас куда больше экономики всего союза. Еще один подарок к пятилетию, так сказать. Тем более вдруг этот юбилей — последний.