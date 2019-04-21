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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

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  • 21.04.2019, 15:45
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Дмитрий Быков

Его перевели на самостоятельное дыхание.

Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщили врачи.

Врачи московский НИИ им. Бурденко перевели писателя и поэта Дмитрия Быкова на самостоятельное дыхание.

Об этом рассказал председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Сегодня около 14 часов в связи с улучшением самочувствия Быков был переведен на самостоятельное дыхание, он реагирует на обращение врачей и близких», — сообщил он.


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