Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание7
- 21.04.2019, 15:45
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Его перевели на самостоятельное дыхание.
Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщили врачи.
Врачи московский НИИ им. Бурденко перевели писателя и поэта Дмитрия Быкова на самостоятельное дыхание.
Об этом рассказал председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
«Сегодня около 14 часов в связи с улучшением самочувствия Быков был переведен на самостоятельное дыхание, он реагирует на обращение врачей и близких», — сообщил он.